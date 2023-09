Morti due alpinisti in Trentino Alto Adige, altri due feriti

Incidente questa mattina sull’Ortles in Trentino Alto Adige: due alpinisti sono morti e altri due sono rimasti feriti mentre si trovavano in cordata.

L’incidente è accaduto questa mattina verso le 6 e 20, e ha coinvolto degli alpinisti impegnati in una cordata per raggiungere la vetta dell’Ortles. A quanto pare, un partecipante è scivolato e cadendo ha trascinato con sé le altre persone. Ad avere la peggio sono stati un italiano e un tedesco, mentre altri due alpinisti risultano feriti. La tragedia è avvenuta sulla via normale, in un tratto di percorso non particolarmente difficile e per questo motivo il gruppo non era legato, come invece accade in altre zone più impervie.

Il gruppo stava procedendo sul sentiero in fila indiana, quando uno di loro ha perso l’appiglio ed è scivolato, trascinando altri due alpinisti con sé, un italiano e un tedesco, che sono finiti nel pendio, precipitando e morendo sul colpo. Gli altri due sono rimasti feriti a causa della caduta.

Sul posto, dopo essere stati allertati, sono arrivati i mezzi del soccorso alpino di Solda, coordinati da Olaf Reinstadler, con tre eliambulanze che hanno soccorso i feriti e hanno quindi trasportato a valle i corpi ormai privi di vita degli altri due alpinisti. Il gruppo era formato da due cordate differenti, composte da tre italiani e tre tedeschi. Le vittime sono un rumeno di 35 anni ma da molto tempo residente a Vicenza, e un tedesco di Monaco di Baviera di 46 anni.

Il precedente il giorno di Ferragosto sul monte Legnone

Sfortunatamente non si tratta del primo incidente di questo tipo che ha mietuto vittime, quest’estate. Appena poco più di 15 giorni fa, un ragazzo ha perso la vita in un incidente sul monte Legnone, al confine tra le province di Lecco e Sondrio.

Il ragazzo di soli 26 anni è stato travolto da un masso staccatosi dalla parte valtellinese della montagna. Il giovane si trovava in compagnia di altre due persone sul sentiero della Direttissima, uno di quelli che portano in vetta, quando la roccia gli è finita addosso, facendolo precipitare per 100 metri.

I due compagni hanno subito chiamato i soccorsi, che sono intervenuti con un’eliambulanza fatta partire da Como e il soccorso alpino della Guardia di finanza di Sondrio. Purtroppo, il medico intervenuto non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ventiseienne.

Gli altri partecipanti all’escursione sono invece stati trasportati a valle, illesi ma in stato di comprensibile choc. Il recupero della salma del ragazzo ha coinvolto anche i vigili del fuoco, in quanto difficile da raggiungere nel punto in cui purtroppo è finita.

La montagna, quindi, continua a mietere vittime, e sono tanti i turisti ed escursionisti che ogni estate rimangono feriti o perdono la vita impegnati nelle scalate delle nostre montagne, o per disattenzione, o a causa di elementi terzi, come nel caso dello sfortunato alpinista, morto la mattina del giorno di Ferragosto, o in quello dei due escursionisti precipitati oggi in Trentino Alto Adige sul monte Ortles, uno dei più visitati da chi ama la montagna.