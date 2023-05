Come chiudi il pugno? La risposta svela un tratto nascosto della tua personalità

Come chiudi il pugno? Forse non ve lo siete mai chiesti, ma il modo in cui tendiamo a chiudere il nostro pugno può dirci davvero tanto di noi. Cerchiamo di saperne di più qui di seguito. Quello che si scoprirà è davvero sorprendente.

Chiudere il pugno in un certo modo significa poter avere delle informazioni preziose che riguardano proprio noi stessi. Il modo in cui lo chiudiamo, insomma, può dire davvero tanto di noi. Curiosi di capire come siete in base al modo in cui chiudete il vostro pugno? Allora continuate a leggere qui di seguito.

Come chiudi il pugno: prime informazioni

Lo sapevate che il modo in cui chiudete il vostro pugno è importante al fine di sapere qualcosa di voi?

Ebbene sì. Spesso chiudiamo il pugno per i motivi più disparati, magari perché siamo felici o perché vogliamo darlo a qualcuno.

Eppure non abbiamo l’abitudine di riflettere sul modo in cui lo facciamo.

Bene, forse è arrivato il momento di farlo, perché può dirci davvero tanto sul nostro modo di essere, esattamente come può dire davvero tanto di noi la forma del nostro piede o delle nostre dita. O ancora delle nostre labbra. Se arrivati a questo punto, volete saperne di più, allora continuate a leggere. Ma prima provate a fare il pugno.

Come chiudi il pugno: il pugno a cuore aperto

Se nel fare questo, appoggiate il pollice all’indice, allora questo sta a significare solo qualcosa: siete delle persone dal cuore gentile e molto altruiste. La generosità, insomma, vi appartiene.

E proprio per questo alcune persone potrebbero approfittare di voi. Dunque il vostro altruismo potrebbe diventare un’arma a doppio taglio.

Cosa fare in questi casi? Andare avanti con la consapevolezza che avete un grande dono che bisogna però saper utilizzare, al fine di non rimetterci.

Prendere tale consapevolezza significa poter andare avanti a testa alta e apprendere ogni giorno di più da quello che si ha intorno. Per poter apprendere sempre cose diverse e al contempo essere sempre se stessi.

Il pugno dell’incantatore: cosa sapere?

E se invece stringete il pugno in un altro modo? Per esempio mettendo il pollice sotto le dita?

In tal caso la descrizione cambia e infatti siamo in presenza di una persona con un grande fascino e che allo stesso tempo è in grado di divertirsi e far divertire.

Per questo non è difficile avere persone intorno dal momento che chi stringe il pugno in tal modo è una persona affascinante.

Non solo, è anche una persona che difficilmente si scoraggia e che va avanti per la sua strada, nonostante tutto.

Una grande dote? La propria empatia. Questo significa che queste persone sono in grado di sentire gli altri e quello che provano.

In tal caso è facile lasciarsi trascinare dai problemi altrui, ecco perché è importante stare attenti in tal senso.

Inoltre tali persone amano la vita e ciò che di bello esiste. L’armonia, la bellezza, tutto questo è quello che volete e cercate nella vostra vita.

Il pugno della persona creativa: ultimo pugno

Cosa accade se invece il vostro pollice tende a coprire le dita quando fate il pugno?

In tal caso siamo in presenza di una persona dotata di un certa creatività e di una buona autostima.

Certo sicuramente vivono in voi delle paure, come quella del fallimento, ma questo non vi condiziona troppo.

Inoltre siete persone che sanno farsi apprezzare e che riescono ad attirare gli altri.

Se si tratta di fare un grande salto nel buio, voi siete i primi perché sapete che potrete ottenere dei grandi risultati. Inoltre anche se non otterrete quello che volete, siete certi di riuscire a farvi apprezzare.

Inoltre siete persone molto estroverse e disponibili e le persone che vi sono attorno apprezzano davvero tanto le vostre qualità.

Poiché siete anche intelligenti e onesti.

Insomma come avete potuto notare il vostro modo di fare il pugno può dire davvero tanto di voi. Vi siete ritrovati nella descrizione appena fatta? Una descrizione che deriva solo dal modo in cui si chiude il proprio pugno!