Sarà travolto da tanti soldi chi possiede questi vecchi vinili: valgono 100.000€

Vale la pena controllare se in soffitta o in garage hai conservato uno di questi vecchi vinili che potrebbero valere 100.000 euro.

Durante le pulizie di primavera, potrebbe esserti capitato di trovare vecchi vinili ed essere preso dall’impulso di venderli per pochi euro o buttarli. Attenzione!

Vecchi vinili, che passione

Negli ultimi tempi, i vecchi vinili stanno tornando sotto i riflettori. Non solo per il piacere di ascoltarli ma anche per aggiungerli a collezioni che, oltre a poter avere qualche valore, sono in grado di abbellire il proprio salotto.

A differenza della musica digitale, infatti, i vecchi vinili implicano una ritualità per essere ascoltati. Aprire il coperchio del giradischi, estrarre il vinile dalla sua custodia, posizionarlo sul piatto, alzare la puntina e metterla nel punto esatto in cui inizia la musica. Un vero e proprio rito che può portare ad avvicinarsi a quel relax che poi la musica completerà.

Non è difficile comprendere il perché i vecchi vinili stiano tornando di moda. Eppure, c’è qualcuno che non ha mai smesso di collezionarli e proprio queste persone, potrebbero voler arricchire le proprie collezioni con dei vinili che sono considerati di grande valore economico.

Sono proprio questi che devi metterti a cercare in vecchi bauli in soffitta o stipati negli scatoloni del garage. Se li dovessi trovare, infatti, potrebbero fruttarti fino a 100000 euro! Sì, hai letto bene. Vediamo quali sono.

I titoli da cercare

Phil Barton, su commissione di Love Antiques, celebre piattaforma, ha stilato la classifica dei più costosi del globo. Per poter capire quanto vale un vinile, è necessario considerare alcuni parametri che non hanno nulla a che vedere con il numero di copie vendute ed il successo o la bellezza che hanno ottenuto le canzoni.

Piuttosto, i vecchi vinili valgono di più quanti più errori sono presenti. Ad esempio, errori di stampa, copertina che prima è andata in vendita e dopo censurata e quant’altro. Nella classifica, dunque, rientra il vinile dei Beatles uscito nel 1968 dal titolo The White Album. Ad avere valore è la copia numero 0000001 posseduta da Ringo Star e che vale 822.000€.

In seconda posizione troviamo il vinile del 1958 That’ll Be The Day/In Spite Of All The Danger dei Quarrymen che soltanto dopo divennero i The Beatles. La copia vale 122.500 euro perché il vinile ha traccia della prima registrazione di Paul McCartney che, all’epoca, aveva 14 anni.

Medaglia di bronzo, invece, per il vecchio vinile Love me do dei The Beatles che potrebbe valere 90.000. Music For Supermarkets del 1983 inciso da Jean Michel Jarre potrebbe fruttarti fino a 33.000 euro. Do I love you (Indeed I Do) inciso da Frank Wilson, invece, si aggiudica il quinto posto con un valore di circa 28.000 euro.

Non meno valoroso, invece, il vinile God Save the Queen che potrebbe fruttare ai possessori ben 13.000 euro. Stando sempre alla classifica, poi il vinile di Billy Nicholls dal titolo Would You Believe potrebbe valere 11.000 euro. Ne vale 8.400 euro, invece, l’album ancora una volta dei The Beatles Please Please me.

Gli ultimi due posti in classifica sono di Robert Johnson con Kind Hearted Woman Blues che ha un valore di 8400 euro e al decimo Bohemian Rhapsody/I’m In Love With My Car dei Queen.

Questi citati in classifica sono titoli molto rari ma che vale la pena cercare se si ha qualche parente collezionista oppure vecchi bauli ricchi di meraviglie.