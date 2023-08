Sapresti dirmi in quale numero è parcheggiata l’automobile? Indovinano in pochi

Vi sono dei test di logica molto difficili, che solo in pochi sono in grado di risolvere. Vediamo se riesci a risolvere questo dell’automobile parcheggiata.

Alcuni test di logica molto difficili, possono essere risolti velocemente solo da pochi. I test di logica, rappresentano un buon passatempo, una sfida interessante con cui tenere sempre in allenamento la mente.

Esistono delle indicazioni, che possono aiutare alla risoluzione di uno dei tanti test di logica esistenti. Per sapere tutto circa i test di logica e la loro risoluzione, specie di quelli particolarmente difficili, vi suggerisco di seguire le indicazioni qui fornite.

I test di logica

I vari quiz o test di logica, presenti in diversi concorsi pubblici, sono un buon modo per valutare la capacità di ragionamento di ogni persona. Si tratta di test che si basano quindi sul ragionamento logico, di cui ne esistono vari tipi e vari livelli.

Saper risolvere un test di logica, è molto importante per capire come mettere in atto il ragionamento logico in modo lineare e semplice. In genere questi ragionamenti logici, si suddividono in varie categorie. Vi sono alcuni test di logica, che si basano sulla logica verbale, altri sul ragionamento deduttivo e altri ancora sulle abilità matematiche o visive.

Se non si comprendo i procedimenti che vi sono dietro dei test di logica, è molto utile usare uno dei tanti simulatori e altri strumenti, che aiutano a ragionare in modo logico. Vi sono vari metodi per poter imparare a ragionare e risolvere i vari quiz di logica. La logica è una delle materie concorsuali, sempre presente nella maggior parte dei concorsi pubblici, per cui saperli risolvere è fondamentale.

Risolvere un test di logica

Per risolvere un test di logica, in modo da saper affrontare un quiz che si ritrova in esami e concorsi, richiede un certo allenamento. In ogni caso è sempre meglio leggere con attenzione, e sapere come approcciarsi e saperli risolvere.

Questi particolari quesiti, richiedono un certo allenamento mentale. Vi sono vari problemi logici e matematici, che necessitano di conoscenze specifiche e precise strategie. In base al tipo di quiz logico, bisogna attivare precise azioni d’intuizione e deduzione.

Per poter affrontare e risolvere ogni tipi di quiz logico, è sempre bene stare molto attenti, sapendo interpretare il testo e capendone il senso.

E’ importante saper selezionare le informazioni che si hanno a disposizione, sapendo selezionare i dati che si hanno nel modo giusto. Saper risolvere dei test di logica, in modo rapido ed efficace, è importante oltre che per superare concorsi e colloqui, pure per migliorare le proprie capacità di analisi, concentrazione, velocità di pensiero e memoria.

Test di logica dell’automobile

Uno stimolante test di logica, di livello alto, è quello dell’automobile. In tale quiz sulla macchina parcheggiata, occorre osservare bene un immagine che ritrae un parcheggio stradale a strisce numerate, in cui vi è un automobile parcheggiata. Va detto che ogni zona del parcheggio, ha un numero, eccetto quella dove vi è l’automobile parcheggiata.

Il test consiste nello scoprire il numero del parcheggio di tale auto, facendo un certo ragionamento sulla progressione numerica.

Per trovare la soluzione corretta, basta osservare bene i numeri delle varie zone di sosta e osservare l’immagine nel modo corretto. Non si tratta di fare calcoli matematici complessi, ma solo di ragionare nel modo giusto. Per poter risolvere tale test logico sul parcheggio stradale numerato, è importante saper ragionare e saper intuire come risolvere il quiz.

La giusta sequenza numerica, si ottiene osservando i numeri dal lato della macchina parcheggiata. Per cui i numeri delle zone di sosta vanno letti dal lato opposto, ossia a specchio.

Per chi osserva i numeri in modo scorretto, 16, 06,68 e 88, non potrà mai trovare una coerenza in tale successione numerica. Invece, osservando in modo logico i numeri, è possibile trovare la sequenza giusta, che è: 86, 88,89, 90, 91. Per cui si può dedurre, che il numero dove è parcheggiata l’auto, è il numero 87.