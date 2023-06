Test visivo, la soluzione riescono a scovarla in pochi: qual è il numero mancante?

By

Al test visivo di natura matematica presentato in questo articolo soltanto in pochi riescono a dare la risposta esatta. Vediamo chi ci riesce.

Valutare le capacità di ragionamento, le capacità di calcolo mentale e l’intuizione logico-matematica di un individuo è lo scopo principale delle domande di logica matematica.

Questi quiz generalmente richiedono un’attitudine di base per la matematica mentale e possono essere risolti con concetti matematici fondamentali e la capacità di risolvere i problemi direttamente e rapidamente.

Per affrontare le selezioni che comportano problemi di logica matematica, bisogna essere in grado di fare calcoli mentali senza l’uso della calcolatrice.

In quanto tale, la rapidità della propria aritmetica mentale è un requisito cruciale per superare questi test. È imperativo praticare il calcolo mentale, poiché questa capacità non può essere insegnata e si sviluppa solo nel tempo attraverso uno sforzo costante.

Sebbene alcuni individui possano possedere un talento naturale nei calcoli mentali, ci sono metodi che possono essere impiegati per migliorare questa abilità utilizzando quelli che vengono comunemente chiamati “trucchi”.

Queste tattiche sono impiegate dalle strategie di calcolo mentale come mezzo per semplificare le operazioni intermedie.

Ecco un test visivo da risolvere

Ti presentiamo un test che metterà alla prova non solo le tue abilità matematiche ma anche il tuo ragionamento logico.

Il quiz di matematica può sembrare insormontabile per alcuni, ma non è impossibile da risolvere. Prestare attenzione a tutti gli aspetti del test e prestare la dovuta attenzione ai dettagli è la chiave del successo.

Il quiz di matematica che ti presentiamo consiste nel trovare la risposta corretta all’operazione matematica che si trova nell’ultima riga dell’immagine mostrata sopra.

L’immagine mostra quattro righe di equazioni, ognuna delle quali include l’aggiunta di bicchieri di carta riempiti con una bevanda, panini e patatine fritte.

Essenzialmente, è una rappresentazione del pasto fast food per eccellenza. Sebbene non sia necessario consumare questo pasto, è necessario disporre i componenti nel modo appropriato per ottenere il risultato desiderato.

Sei pronto a mettere alla prova le tue conoscenze? Sfida te stesso e invita la tua famiglia, i tuoi amici e i tuoi colleghi a fare lo stesso.

Determinare chi eccelle nel calcolo accurato e nella risoluzione dei problemi delle varie componenti del test. Scopri tutte le informazioni essenziali di cui hai bisogno proprio qui.

Il test visivo matematico che è quasi impossibile risolvere

L’immagine presentata sopra mostra tre linee di operazioni matematiche che coinvolgono vari alimenti da fast food.

Nella prima riga si sommano tre bicchieri di bibita, ottenendo una somma di 30. Nella seconda riga, un bicchiere di bibita viene aggiunto a due hamburger, ottenendo una somma di 20.

La terza riga prevede un panino e due scatole di cartone di patatine fritte, ottenendo una somma di 9.

Sulla base di questi risultati, si possono dedurre i valori individuali di ogni alimento da fast food: un bicchiere di carta con una cannuccia, un panino con hamburger e una scatola di patatine fritte.

Questi valori possono quindi essere utilizzati per risolvere la quarta e ultima operazione, che manca nell’immagine.

Presta molta attenzione a tutti gli elementi per determinare la risposta corretta, che puoi trovare di seguito.

Hai calcolato con successo l’intricato test matematico e sei arrivato a una soluzione? Se la tua risposta è affermativa, è imperativo sapere che la risposta esatta è 25.

Utilizzando un ragionamento logico, è evidente che la bibita nel bicchiere vale 10, mentre il panino con l’hamburger vale 5 e la scatola di patatine 2.

Inoltre, l’operazione di moltiplicazione differenzia il calcolo finale da quelli precedenti. Rappresenta una sfida per molte persone, poiché spesso trascurano questo fattore e commettono errori affidandosi esclusivamente all’addizione, risultando in una risposta imprecisa di 17.

Qual è la risposta esatta?

È importante notare che la risposta finale per l’equazione è 25, secondo l’ordine delle operazioni in matematica.

La moltiplicazione deve essere completata prima dell’addizione, quindi la formula corretta per l’ultima operazione è: 5 più il risultato di 2 moltiplicato per 10 fa 25.

Se hai compreso tutto, congratulazioni per l’ottimo lavoro! Tuttavia, se hai risposto in modo errato, non preoccuparti.

È comune commettere errori e, con una pratica costante, puoi migliorare le tue prestazioni in questi tipi di test.