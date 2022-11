Sapone nel water, il motivo per cui dovresti provare: risolve diversi problemi

Se getti il sapone nel gabinetto risolverai tantissimi problemi ed è questo il vero motivo per provare subito.

Il wc è sporco e incrostato? Quante volte pensiamo che i detergenti chimici possano essere la soluzione: hanno tutti ingredienti che corrodono lo sporco e rendono il gabinetto di nuovo luminoso quasi come nuovo. Ovviamente ci sono dei rimedi casalinghi che possono fare la differenza, non solo perché costano meno ma anche perché i loro componenti non sono dannosi per i materiali di composizione oltre che per l’ambiente. Avete mai provato a gettare il sapone nel gabinetto? È arrivato il momento di provare.

Perché il wc si sporca?

Il wc si sporca spesso e volentieri, non solo per l’uso che ne viene fatto ma anche perché sempre a contatto con germi e batteri di ogni tipologia. Ovviamente, questa è una delle parti del bagno che deve essere costantemente igienizzata e controllata, proprio perché a contatto con parti del corpo intime e a tutti i bisogni fisiologici tipici di un essere umano.

Poi ci sono anche le incrostazioni che riguardano il calcare, quello che si deposita verso il fondo e lascia un colore giallognolo impossibile da eliminare. Con il tempo poi si creano altre macchie e lo smalto potrebbe corrodersi, soprattutto nel momento in cui si usano dei detergenti chimici aggressivi e non corretti per la delicatezza del WC.

C’è un ingrediente naturale che potrebbe rivoluzionare l’idea di pulito e brillantezza di tutto il bagno. Stiamo parlando del sapone, classico che si usa ogni giorno.

Saponetta nel gabinetto, il metodo che in pochi conoscono

Pulire il water e rimuovere i cattivi odori è un must, per questo motivo il consiglio è di non avvalersi di detergenti chimici ma solo di altri ingredienti delicati che potrebbero essere quasi impensabili.

La saponetta è la protagonista, per un risultato finale perfetto e una brillantezza straordinaria. Come fare? Basterà prendere una saponetta classica e tagliarla a pezzetti usando un coltello da cucina.

Queste scaglie andranno messe in una pentola colma di acqua per portare tutto a bollore. Nel momento in cui il sapone si sarà completamente sciolto, si potrà spegnere il fuoco e attendere che la miscela si raffreddi. Per un effetto ancora più straordinario, aggiungere dell’olio essenziale di malaleuca, ricco di proprietà antibatteriche e antimicotiche. La soluzione andrà poi messa dentro un flacone spray, da spruzzare direttamente dentro il wc.

Lasciare agire e passare lo scopino, prima di tirare l’acqua: il risultato finale sarà straordinario. Il wc sarà pulito, disincrostato e completamente splendente come nuovo.

Questo è un rimedio da usare una volta alla settimana, così da contrastare la formazione del calcare e dello sporco preservando anche la luminosità del materiale di composizione.

In alternativa, si può usare anche il sapone liquido che ha lo stesso effetto di igienizzazione e pulizia. In questo caso ad un litro d’acqua aggiungere un cucchiaino di sapone neutro liquido con due cucchiai di aceto di vino bianco. Il procedimento è uguale a quello sopra citato, mettendo la miscela – senza farla bollire – in un flacone spray prima di usarla.