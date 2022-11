Djokovic vince le ATP Finals, Ruud si arrende in due set

By

Niente da fare per Casper Ruud, il norvegese si arrende alla legge del più forte: a Torino è Novak Djokovic a trionfare in due set, il serbo si dimostra il solito fuoriclasse assoluto dominando da fondocampo e gestendo al meglio tutti i momenti chiave del match.

Nole raggiunge cosi Roger Federer con il sesto titolo vinto alle ATP Finals



Altra finale persa da Casper Ruud, altro storico trionfo per Novak Djokovic; il norvegese dopo il Roland Garros e gli US Open perde in finale anche alle ATP Finals dimostrandosi troppo timido di fronte ad un Djokovic superlativo nonostante qualche problemino fisico.

Il serbo vince il suo sesto titolo alle Finals eguagliando il record di Roger Federer e tornando assoluto protagonista all’interno dl circuito dopo un 2022 di grandi difficoltà.

Troppo timido il norvegese che lascia il pallino del gioco in mano all’avversario rispondendo lontanissimo dal campo e non provando mai a prendere l’iniziativa.

Partita deludente e sottotono da parte di Ruud che dovrà ancora lavorare per colmare il gap contro i mostri sacri di questo sport.

Unrelenting. Unbreakable. UNDEFEATED.@DjokerNole wins a record-equalling SIXTH #NittoATPFinals title – defeating Ruud 7-5 6-3 to win in Torino!! pic.twitter.com/U4fKGkq4eU — Tennis TV (@TennisTV) November 20, 2022

Djokovic vince ancora, Ruud si arrende in due set

Dopo due break annullati in apertura Ruud riesce a tenere l’equilibrio fino al 5-5 del primo set quando Nole è bravo ad approfittare di un paio di errori gratuiti del numero 4 al mondo per portarsi a casa il primo parziale con il punteggio di 7-5.

Il norvegese accusa il colpo e cede subito la battuta anche ad inizio di secondo set consegnando di fatto la finale a Nole.



Il fenomeno di Belgrado si prende gli applausi del Pala Aplitoru di Torino con un paio di accelerazioni di rovescio da campione assoluto e gestisce il vantaggio con grande tranquillità.

Ruud non ha più la forza per reagire e dopo aver tenuto il suo turno di battuta sul 5-2 cede al dominio del serbo che chiude con autorevolezza con il punteggio di 7-5,6-3.

Djokovic raggiunge Federer con il sesto titolo alle Finals e diventa il giocatore più anziano ad aggiudicarsi questo torneo.

Il serbo vince le Finals a 35 anni dimostrandosi di nuovo ai massimi livelli con l’obiettivo di riprendersi la vetta della classifica ATP nel 2023.



Qualche giorno fa infatti l’Australia ha dato il via libera per la partecipazione del serbo al prossimo Australian Open dove Nole tornerà a due anni di distanza dall’ultima volta per conquistare il suo decimo titolo a Melbourne ed il 22esimo complessivo nei tornei dello Slam.