Sapevate qual è il titolo di studio di Al Bano? La risposta potrebbe stupirvi

In molti si chiedono quale sia il titolo di studio di una delle voci italiane più belle in assoluto: Al Bano. Scopriamolo insieme.

Una voce bellissima riconosciuta in ogni parte del mondo. Al Bano è un noto cantante pugliese, affermato e amato dal pubblico italiano e non solo. Il cantautore ha iniziato la sua carriera negli anni ’60 per poi sposarsi con Romina Power. Una coppia nella vita e sul lavoro, tanto da far innamorare i fan per il loro amore e la dedizione. Tra gossip e tragedie familiari, una tra tutte la perdita della primogenita Ylenia Carrisi, Al Bano è comunque sempre sulla cresta dell’onda. In molti si chiedono quale sia il suo titolo di studio e la risposta è incredibile.

Al Bano e la sua carriera strabiliante

Impossibile non conoscere Al Bano Carrisi, il ragazzino di Cellino San Marco – in Puglia – che con la sua voce è diventato sin da subito una grande celebrità. La sua fama si è estesa in ogni parte del mondo e tutti conoscono le sue doti di cantautore. Non solo, il suo successo è dovuto anche alla bellissima storia d’amore con l’ex moglie Romina Power conosciuta sul set di un film: un vero e proprio colpo di fulmine tra i due.

Insieme hanno scritto la storia della musica italiana, con canzoni che ancora oggi vengono cantate da ogni generazione. Una coppia e una istituzione in Italia, sia nel lavoro e sia nell’amore sino a quando non hanno deciso di lasciarsi. I due hanno avuto 4 figli: Ylenia – Yari – Cristel e Romina Jr. La coppia è stata segnata da un evento tragico accaduto nel 1994, quando Ylenia è scomparsa nel nulla e ancora oggi non si hanno notizie in merito. Un dolore così forte che anche un amore grande come il loro non ha saputo fronteggiare.

Al Bano oggi è insieme a Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto due figli. Romina Power vive a Los Angeles e ogni tanto viene in Italia per i figli o per duettare con il suo ex marito in alcuni concerti.

Titolo di studio di Al Bano

I fan non hanno abbandonato i loro idoli e sono sempre interessati a tutto quello che fanno. Il dubbio è anche legato a quale sia il titolo di studio di Al Bano, avendo iniziato da giovane a fare musica. Il cantante arriva da una famiglia di umili origini e contadina, da sempre dedita al lavoro in campagna.

Da ragazzo, il cantautore ha lasciato gli studi a 17 anni e si è trasferito a Milano. Lavorava in un ristorante quando ha incontrato Pippo Baudo: il destino lo ha portato dritto verso il successo. Pippo Baudo ha creduto nel ragazzo e nella voce, con capacità superiori alla media: e aveva assolutamente ragione.