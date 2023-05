Occhio alla caldaia a gas, prosciuga tutti i risparmi: ecco quanto consuma un’ora

By

Ecco quanto consuma la caldaia a gas, un elettrodomestico fondamentale per tutti coloro che hanno bisogno di farsi la doccia con acqua calda.

Vi sveliamo tutto sui consumi della caldaia a gas, un elettrodomestico davvero indispensabile per la maggior parte dei cittadini italiani.

Scaldabagno elettrico e a gas, quale scegliere

Lo scaldabagno è sicuramente un elettrodomestico fondamentale per le case di ciascuno di noi. Si tratta di un oggetto molto importante che serve, ad esempio, a permetterci di avere l’acqua calda quando vogliamo lavare i piatti o farci la doccia.

Lo scaldabagno entra in azione grazie a due parti dalle quali è composto: stiamo parlando del bruciatore e dello scambiatore di calore. Se il vostro scaldabagno è acceso, tutto quello che dovrete fare è aprire il rubinetto del vostro bagno o della vostra cucina per far uscire l’acqua calda.

Ciò che avviene è, semplicemente, che l’acqua fredda entra dentro lo scaldabagno, che procederà a riscaldarla in modo che venga fuori calda.

Affinché il bruciatore si azioni, è fondamentale dargli energia: si può trattare di energia elettrica o di gas. Il gas, esempio, arriva al bruciatore o tramite una bombola domestica o attraverso il collegamento alla rete del gas cittadino.

Quando il gas si unisce all’ossigeno, brucia e la fiamma riscalda lo scambiatore di calore che di conseguenza riscalda l’acqua.

Ora che sappiamo in che modo funziona uno scaldabagno, dovete sapere che sono tantissime le persone che si chiedono se sia più valido uno scaldabagno elettrico o uno a gas.

Uno dei vantaggi dello scaldabagno elettrico è la sua semplicità di installazione. Si tratta di un oggetto su cui non è necessario effettuare una particolare manutenzione. Inoltre, mentre si usa, non è fondamentale controllare la combustione o l’evacuazione dei gas.

Ecco quanto consuma la caldaia

Se siete indecisi se optare per uno scaldabagno a gas o elettrico, potete concentrarvi, ad esempio, sulla capacità dell’elettrodomestico. In base alle sue dimensioni, infatti, può soddisfare o no le necessità della famiglia che lo vuole installare.

Di solito, gli scaldabagni elettrici hanno una capienza inferiore rispetto a quelli a gas. In ogni caso, però, è sempre bene valutare i vari modelli, perché possono esserci delle eccezioni.

Uno dei motivi per cui bisognerebbe preferire uno piuttosto che un altro, però, è il consumo energetico. In questo senso, dobbiamo rivelarvi che la caldaia a gas è senza dubbio più economica rispetto a quella elettrica.

Basta guardare i prezzi del gas e della corrente per capire la differenza in termini economici tra questi due tipi di energia.

Ma quanto consuma la caldaia a gas? Dovete sapere che consuma tra i 2 e 12 kWh a seconda del modello. Si tratta, quindi, di 0,20 o anche 1,25 metri cubi di gas consumato per ogni ora di utilizzo. Per quanto riguarda la cifra, essa dipende dal tipo di imprese che eroga l’energia, dalla zona in cui vivete e da altre variabili.

Si tratta naturalmente di cifre elevate, che però sono di molto inferiori rispetto a quelle di cui dovreste farvi carico se in possesso di una caldaia elettrica.