Filippa Lagerback parla dei rapporti con Fazio e del cancro di Bossari

La storica spalla di Fabio Fazio ha svelato la verità sui rapporti con lui e come ha affrontato il cancro del compagno. Filippa Lagerback si è confessata a 360 gradi durante un intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui ha raccontato del difficile periodo trascorso in seguito alla diagnosi del marito Daniele Bossari e di quali siano i rapporti dietro le quinte tra lei e il padrone di casa di Che tempo che fa, ora in “odor” di cambio rete, dopo gli stravolgimenti in Rai.

Filippa Lagerback, storica spalla di Fabio Fazio ormai da quasi 20 anni, ha concesso una lunga e intima intervista al Corriere della Sera, raggiunta nel corso di una cena benefica di un’associazione a cui fa da madrina. L’ex modella svedese ha raccontato come ha affrontato la grave malattia che ha colpito il compagno di una vita, lo speaker e volto tv Daniele Bossari, a cui alcuni mesi fa è stato diagnosticato un cancro alla lingua e dei rapporti tra lei e il padrone di casa di Che tempo che fa, programma che pare possa spostarsi a breve su Nove, dopo i cambiamenti in Rai.

Filippa Lagerback rilascia un’intervista a cuore aperto, raccontando il periodo di grande difficoltà vissuto pochi mesi fa e il rapporto con Fabio Fazio

Il quotidiano di Via Solferino l’ha raggiunta e intercettata mentre si trovava a una cena benefica dell’associazione Umberto Veronesi, per la quale fa da madrina. Un tema a lei caro da molto tempo e che ha sentito ancora più vicino, quello della lotta ai tumori, da quando più di un anno fa al marito Daniele Bossari è stato diagnosticato un carcinoma alla lingua.

“Daniele sta bene. È in fase di follow up ma, si sa, prima che un paziente oncologico senta pronunciare la frase ‘guarito definitivamente’ passano anni” ha risposto al giornalista che si informava sulla salute del compagno.

Ciò non toglie che la coppia abbia passato momenti molto duri, come ha aggiunto lei stessa: “Non ho mai pensato alla possibilità di un domani senza Daniele. Sinceramente sono un’ottimista cronica e anche durante la fase più acuta della malattia, non ho mai pensato al peggio. Ho fatto ciò che era giusto. Mi sono, anzi ci siamo, affidati alla scienza e abbiamo fatto quello che suggerivano i medici. Poi: certo, il cancro fa paura e anche io ho avuto momenti di grande dolore, ma li ho superati”.

Un ottimismo che ha contagiato anche lo speaker radiofonico, aiutandolo a combattere e non lasciarsi andare alla malattia, superata grazie alla loro complicità, la stessa che li tiene uniti ormai da più di 20 anni: “Perché l’amore da forza e la forza, insieme all’ottimismo, sono parte della cura. E in questo me la cavo abbastanza”.

Filippa Lagerback, il grande amore per Daniele Bossari e il rapporto con Fabio Fazio

Bossari, dopo la diagnosi, si è affidato alle cure dei medici del San Raffaele di Milano, e nel corso dell’intervista, Filippa ha sottolineato la profonda gratitudine che lei e il marito provano nei loro confronti e verso la medicina: “‘Voi pensate a star bene che al resto pensiamo noi’ ci hanno detto dall’ospedale. Sono molto grata per questo approccio. E sono altrettanto grata a eventi come quello di questa sera, indispensabili per il progredire della ricerca scientifica”.

Assieme dal 2001, Filippa e Daniele sono diventati genitori nel 2003 di una figlia, Stella. Nel 2017, durante la partecipazione di Bossari al Gf Vip 2, l’uomo le ha chiesto la mano in diretta, ricevendo un “sì” entusiasta da parte dell’ex modella. La coppia si è poi sposata pochi mesi dopo, nell’estate del 2018.

Ma un rapporto altrettanto importante e profondo di Lagerback è quello con Fabio Fazio, padrone di casa di Che tempo che fa, trasmissione di cui fa parte dall’ormai lontano 2005, dove ha il compito di introdurre gli ospiti che verranno in seguito intervistati dal conduttore savonese.

Oggi, la messa in onda del programma appare a rischio, visti gli stravolgimenti in Rai, e appare sempre più probabile un passaggio dello show a Nove, dove già si trova ormai da tempo Maurizio Crozza, amico del presentatore.

Alla domanda sul futuro che attende il programma, Filippa ha preferito rigirare la palla direttamente a Fazio, definendo quella tra loro una “collaborazione-amicizia“ consolidata da quasi una ventina di anni, “E al di là del canale televisivo”.