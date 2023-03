Sapete quanto costa l’uovo di Pasqua di Carlo Cracco? Sbuca fuori il prezzo

L’uovo di Pasqua di Carlo Cracco, sapete quanto costa? Ecco il prezzo che nessuno si aspettava: bisogna spendere questi soldi per portare a casa un cioccolato davvero di alta qualità.

E’ caccia all’uovo di Pasqua di Carlo Cracco. Manca davvero pochissimo per l’inizio delle festività pasquali ma questo prodotto sta andando già a ruba. Ecco quanto costa: spunta finalmente fuori il prezzo.

Lo chef più amato d’Italia

E’ senza dubbio Carlo Cracco uno degli chef più amati d’Italia. Diventato famoso non soltanto per il suo talento in cucina ma soprattutto per la sua la partecipazione a MasterChef Italia – in qualità di chef conduttore – è oggi ancora apprezzatissimo.

Ha un seguito davvero invidiabile, il talentoso Carlo, che oggi sta spopolando con pubblicità e sponsorizzazioni di ogni genere. Anche se non lo vediamo più spesso in tv come un tempo, riesce sempre a sorprendere i suoi tantissimi seguaci.

Avete visto l’ultima novità? Proprio lui ha prodotto un uovo di Pasqua che sta andando a ruba. Realizzato con cura e attenzione e solo con ingredienti di alta qualità e prima scelta, ha un costo che non è adatto alle tasche di tutti. Ecco rivelato il prezzo: questi i soldi che bisogna spendere per comprare l’uovo di Pasqua di Carlo Cracco.

Quanto costa l’uovo di Pasqua di Carlo Cracco

Il periodo di Pasqua sta per iniziare e come ogni anno è già corsa alle uova. I supermercati registrano già file chilometriche di consumatori pronti ad accaparrarsi le uova di cioccolato più gustose e famose, amate da grandi e piccini.

Poteva mai mancare il contributo di uno chef talentoso come Carlo Cracco? Ovviamente no. Ed ecco che il famoso giudice di MasterChef Italia ha deciso di mettere sul mercato l’uovo di Pasqua realizzato con le sue stesse mani.

Per chi quest’anno vuole provare qualcosa di diverso, allora non può lasciarsi scappare questa chicca super gustosa. Senza dubbio, Carlo Cracco è tra i rappresentanti della cucina nazionale più famoso non solo in Italia ma anche all’estero.

Proprietario e gestore di ristoranti sparsi in tutto il mondo, è apprezzato non solo per il suo talento ma anche per la sua estrema professionalità. Da qualche tempo non compare sul piccolo schermo, almeno non in veste di conduttore.

Lo abbiamo però visto come volto noto di pubblicità importanti, per la sponsorizzazione di prodotti di cucina di alta qualità.

Questa volta però lo chef si è voluto mettere in gioco realizzando lui stesso un prodotto eccellente da destinare ai consumatori: ed ecco quindi l’idea di portare sul mercato un uovo di Pasqua il cui prezzo però non è adatto alle tasche di tutti.

Sapete quanto costa? Ecco quanti soldi bisogna spendere per comprare l’uovo di Pasqua di Carlo Cracco.

Innanzitutto vi diciamo dove lo puoi trovare: sul suo sito ufficiale o nei negozi, dove potrete acquistare anche colombe pasquali a prezzi piuttosto invece accessibili.

Lo Chef per i suoi prodotti dolciari ha deciso di collaborare con l’azienda “Lavoratti” che si occupa di produzioni dolciarie artigianali dal 1938.

Andiamo però a soddisfare la curiosità di tanti: quanto bisogna spendere per acquistare l’uovo di Pasqua di Carlo Cracco? Che si decida di comprarlo al cioccolato fondente o al cioccolato al latte, poco importa. Il prezzo è lo stesso e cioè 55 euro.

Insomma non poco. Il costo lievita se si opta invece per una versione differente, cioè per l’uovo di Pasqua con mandorle croccanti e cioccolato fondente il cui prezzo per 500 grammi è pari a 60 euro.

Stesso costo anche per l’uovo di Pasqua al cioccolato fondente e pesche e per l’uovo di Pasqua al cioccolato fondente e ciliegie. Dunque, se volete gustare qualcosa di nuovo e sicuramente particolare, allora non potete lasciarvi sfuggire questa chicca dolciaria.

Certo, il prezzo è di gran lunga superiore rispetto a quello di uova super sponsorizzate di marche ugualmente ottime come la Ferrero o la Perugina. Se siete alla ricerca della novità e siete disposti a investire una cifra piuttosto alta, allora vale la pena provare l’uovo Pasquale Di Carlo Cracco.