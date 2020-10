Inizia il conto alla rovescia in vista di uno degli appuntamenti televisivi più attesi dagli Italiani, il Festival di Sanremo, anche quest’anno presentato da Amadeus. Ma, per la prima volta nella storia della kermesse più celebre della canzone italiana, si inizia con “AmaSanremo“. Cinque appuntamenti condotti da Amadeus, da giovedì 29 ottobre fino giovedì 26 novembre, alle 22.45 su Rai1 e Radio2, per scovare i nuovi talenti della canzone italiana, che approderanno poi a Sanremo Giovani.

Sanremo Giovani

Per i 20 giovani artisti sarà, infatti, il momento di sfoderare le armi migliori e tentare il grande salto verso Sanremo. Prima nella finalissima di Sanremo Giovani, prevista per il 17 dicembre al Teatro del Casinò, in prima serata e sempre in diretta su Rai1. E, infine, al Teatro Ariston, nella categoria “Nuove proposte” del Festival 2021.

La giuria

Ma come funziona? Nel corso delle cinque serate in programma, si esibiranno 20 giovani proposte, con l’obiettivo di ottenere un pass per il Festival di Sanremo 2021. A scegliere coloro che potranno esibirsi sul palco del Teatro Ariston sarà una giuria composta da vari artisti, tra cui figurano i nomi di Piero Pelù, Luca Barbarossa e Beatrice Venezi. “Dove c’è della musica io mi ci butto, e in questo caso sono ancora più contento di farlo perché si tratta di musica fresca fresca“, ha scritto su Facebook Piero Pelù.

La strada verso Sanremo

Il percorso a tappe dell’edizione 2020 porterà solo 10 di loro verso la finale del 17 dicembre. Per poi aggiudicarsi i 6 posti in palio per la sezione “Nuove Proposte” del Festival 2021, a cui si aggiungeranno i 2 artisti provenienti dalla selezione di Area Sanremo. Saranno loro gli 8 giovani artisti a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston, per arrivare a venerdì 5 marzo, quando si proclamerà la vincitrice o il vincitore della categoria “Nuove Proposte”.

Chi sono i 20 semifinalisti

I nomi dei 20 semifinalisti, protagonisti di AmaSanremo, sono stati comunicati da Amadeus, conduttore e direttore artistico dell’edizione 2021, dopo le audizioni dal vivo dei 60 selezionati tra i 961 iscritti a Sanremo Giovani. Vediamo chi sono.

ALIOTH con “Titani”

AVINCOLA con “Goal”

THOMAS CHEVAL con “Acqua minerale”

CHICO con “Figlio di Milano”

DAVIDE SHORTY con “Regina”

FOLCAST con “Scopriti”

GALEA con “I nostri 20”

GAUDIANO con “Polvere da sparo”

GAVIO con “La mia generazione”

GINEVRA con “Vortice”

HU con “Occhi Niagara”

I DESIDERI con “Lo stesso cielo”

LE LARVE con “Musicaeroplano”

M.E.R.L.O.T con “Sette volte”

MURPHY con “Equilibrio”

NOVA con “Giovani noi”

SCRIMA con “Se ridi”

SISSI con “Per farti paura”

WRONGONYOU con “Lezioni di volo”

GRETA ZUCCOLI con “Ogni cosa sa di te”