Sanremo 2023, il pronostico di Fiorello sui vincitori

By

Si scaldano i motori per la kermesse musicale più amata dagli italiani. Ancora poco più di una settimana e si apre il sipario del teatro Ariston per il settantatreesimo Festival di Sanremo che vede per il quarto anno consecutivo la conduzione di Amadeus. Dopo che sono stati rivelati i nomi degli ospiti, delle co-conduttrici e dei cantanti in gara, lo showman siciliano, Rosario Fiorello, durante una intervista fa dei pronostici circa il vincitore.

Secondo il cabarettista, i presunti vincitori potrebbero essere Giorgia, Ultimo o Marco Mengoni.

I pronostici di Rosario Fiorello

In una intervista rilasciata al quotidiano, Il Messaggero, Rosario Fiorello, showman e grande amico di Amadeus, direttore artistico per il quarto anno consecutivo del Festival di Sanremo, ha fatto dei pronostici circa la kermesse musicale che si terrà dal 7 al l’11 febbraio.

Dalla scelta di portare come ospite il presidente Zelensky, alle 4 co-conduttrici, ai presunti vincitori, sino a parole di affetto e stima nei confronti di Amadeus:

“Giorgia. O uno fra Ultimo e Mengoni. Ma a Sanremo può succedere di tutto”.

Queste sono state le parole del mattatore circa i probabili vincitori del Festival giunto alla sua 73 esima edizione; riguardo le co-conduttrici, Francesca Fagnani è quella che lo incuriosisce di più, invece Chiara Ferragni potrebbe regalare alla platea dell’Ariston un monologo contro la violenza delle donne, dato che lei e il marito si spendono tanto per iniziative di beneficenza.

Riguardo la scelta di portare Zelensky, presidente dell’Ucraina, sul palco di Sanremo, Rosario Fiorello ha mostrato piena vicinanza all’amico Amadeus.

Amadeus e la sua quarta conduzione del Festival di Sanremo

Rosario Fiorello, durante l’intervista per Il Messaggero, ha spiegato il rapporto fraterno che lo lega con Amadeus, impegnato in queste settimane per la preparazione della nuova edizione del Festival di Sanremo.

“Gli ho dato un consiglio: Ama, devi fare anche il sesto, forse anche il settimo, perché di sicuro te lo chiederanno“.

Queste le dichiarazione del comico siciliano, spiegando che l’amico conduttore, alla quarta conduzione consecutiva del Festival della canzone italiana, ben presto, se avrà modo di accettare le prossime edizioni della kermesse entrerà nei libri di Storia dello spettacolo italiano. Un primato finora raggiunto da Pippo Baudo e Mike Bongiorno.

Parole di stima e di affetto rilasciate da Fiorello per Amadeus, il quale gli augura la gloria, necessaria per il loro lavoro.

Fiorello al teatro dell’Ariston?

Amadeus, come sempre, prova a far ritornare Fiorello sul palco dell’Ariston. Ma il comico ha dichiarato che quest’anno non andrà, almeno secondo le sue dichiarazioni (tutto ovviamente è possibile).

Lo showman ha spiegato che per andare a Sanremo bisogna dare il massimo e lui al momento sta impiegando le sue forze e le sue energie per il suo spettacolo, quindi preferisce vedersi la kermesse direttamente da casa non escludendo, però, dei possibili collegamenti con Viva Rai 2.