Lavatrice, quante volte si può usare a settimana? Rischi di buttarla tra poco

La nostra lavatrice va utilizzata solo poche volte al giorno altrimenti si rischia di gettarla. Ecco quante volte va azionata.

Durante la settimana abbiamo bisogno di lavare i nostri indumenti che abbiamo accumulato giorno dopo giorno in modo da avere biancheria e capi d’abbigliamento sempre puliti da rindossare.

Questo elettrodomestico è tra i più diffusi di sempre in quanto ci semplifica il compito e non saremo costretti a lavare a mano i nostri indumenti, a meno che questi non prevedano un lavaggio a freddo o abbiano stampe particolari.

Lavatrice: ecco quante volte va azionata durante una settimana

In questo caso, questi indumenti devono necessariamente essere lavati a mano per evitare che il calore della lavatrice possa deteriorare il capo d’abbigliamento e quindi perdere la sua bellezza.

Per avere una lavatrice sempre funzionante è utile consultare il manuale d’istruzione e capire fino a quanti kg può contenere al suo interno ed evitare di caricare troppo il cestello al fine di danneggiarla.

Questo perché, qualora mettiamo troppa roba al suo interno, il peso degli indumenti con l’acqua non farà girare bene il cestello e a suo volta la lavatrice avrà un sovraccarico e col tempo andrà a non funzionare ottimamente.

Inoltre, bisogna stare anche molto attenti ai detersivi che si utilizzano, qualora usiamo quelli a scaglie o in polvere è molto importante lavare sempre il cassetto dove questi vanno inseriti.

Detriti di detersivo possono provocare dei problemi e non garantire una lunga longevità al nostro elettrodomestico in quanto potrebbe anche avere problemi di calcare e di muffa nelle guarnizioni.

Questo accade proprio perché non c’è una giusta pulizia di questo elettrodomestico e in particolar modo perché dopo il lavaggio si tiene l’oblò chiuso e l’acqua al suo interno forma condensa e può provocare muffa e altri problemi.

Per questo motivo è sempre meglio stare attenti a quanti lavaggi si fanno e a non mettere sotto stress l’elettrodomestico ma garantire un giusto utilizzo con piccoli accorgimenti che ne garantiscono la longevità.

Il consiglio che ci fa risparmiare

Inoltre, utilizzare questo elettrodomestico fa spendere energia e quindi ci sarà un aumento sul costo della bolletta e azionarla ogni giorno certo non gioverà al nostro portafoglio e quindi è consigliabile limitarsi.

Secondo gli esperti in economia domestica, la lavatrice va azionata almeno due o al massimo tre volte a settimana e in particolar modo nel fine settimana dove i costi sono inferiori.

Addirittura, si consiglia di azionarla nelle ore serali evitando però che il rumore della centrifuga possa creare danno acustico ai nostri vicini che possono avere problemi nell’addormentarsi per via del rumore della lavatrice.

Azionando questo elettrodomestico poche volte a settimana, oltre ad avere dei capi d’abbigliamento puliti giusto in tempo per quella entrante garantiremo un utilizzo perfetto e duraturo della nostra lavatrice.

Questo consiglio è seguito da molte casalinghe che si stanno trovando bene in quanto si organizzano in modo che durante la settimana non possa mancare biancheria e vestiti in modo da azionare la lavatrice solo due-tre volte a settimana.

In questo moto, eviteremo di danneggiarla e non saremo costretti a comprarne un’altra o chiamare un esperto per ripararla.