Arriva il primo scatto del trio che a Sanremo 2023 presenterà i Big sul palco. a postarlo è stata Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus. I tre appaiono carichi e pronti a questa nuova edizione che di certo registrerà ascolti mostruosi, grazie anche alla presenza dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. È tutto pronto per questa nuova edizione che già viene soprannominato il festival dei record.

Sì ci aspetta molto da questa nuova ed entusiasmante edizione del Festival di Sanremo, che ogni anno registra ascolti molto alti. Quest’anno però è diverso, anche perché i tre presentatori, uno più amato dell’altro dal pubblico, sono carichi per scatenarsi sul palco insieme ai Big del momento.

Nella foto Infatti vediamo l’amatissimo Gianni Morandi, la donna dei social Chiara Ferragni e l’immancabile Amadeus. Non manca proprio niente e non ci resta che dire: “Sanremo 2023 is coming…”.

Lo scatto che conferma tutto

Sembra che a condurre Sanremo quest’anno ci sia un trio fantastico, con Gianni Morandi, Chiara Ferragni e Amadeus. Un trio che di certo abbraccia gli spettatori di ogni età, che senza dubbio non staccheranno gli occhi dagli schermi per questa nuova edizione di Sanremo.

Il festival della musica più amato di sempre è alle porte e i preparativi sono già quasi terminati. Si dice che questo sarà il festival dei record, sia per gli ospiti che quest’anno coinvolgeranno anche il panorama internazionale, sia per i numeri che probabilmente si registrano grazie anche alla presenza dell’influencer. Con Chiara Ferragni infatti si riuscirà ad ottenere una grande fetta di pubblico nativo digitale.

La foto non lascia più spazio all’immaginazione: Chiara Ferragni, Gianni Morandi e Amadeus saranno sul palco di Sanremo 2023 per condurre questa entusiasmante edizione di uno dei momenti televisivi più atteso dai telespettatori.

I concorrenti in gara

Manca poco all’inizio di Sanremo 2023 e tra poco verranno annunciati i Big che quest’anno saranno in gara sul palco, pronti a scatenarsi. Saranno 22 gli artisti che verranno presentati sul palco di Sanremo e che porteranno insieme a loro un brano.

Il direttore artistico come sempre è Amadeus e proprio lui annuncerà tra poche ore la lista definitiva dei concorrenti. Sembra infatti che l’attesa sia finita è alle ore 13 di domenica 4, dopo il consueto appuntamento del Tg1 Amadeus leggerà l’attesissima lista dei concorrenti.

Non resta che attendere ancora un pò per conoscere i nomi di tutti i cantanti che quest’anno si esibiranno sul palco di Sanremo. Ci si aspetta molto da questa edizione che abbraccia moderno e antico, era passata ed era digitale. Insomma ce n’è proprio per tutti con questa nuova schiera di fantastici presentatori che ci accompagneranno sera dopo sera nel mondo della musica.