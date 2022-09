Dopo oltre un anno dalla sparizione di Saman Abbas, la 18enne pakistana scomparsa da Novellara nella notte tra il 30 aprile e i l’1 maggio 2021, arriva la svolta nelle indagini.

In una telefonata a un parente, fatta un mese dopo la scomparsa, il padre della ragazza avrebbe confessato di aver ucciso la figlia per salvaguardare il suo onore.

La ragazza era infatti innamorata di un suo coetaneo e aveva rifiutato il matrimonio combinato che i genitori le avevano organizzato con un suo cugino in Pakistan.

La scomparsa di Saman Abbas

Era la notte tra il 30 aprile e l’1 maggio dello scorso anno quando la 18enne di origini pakistane – Saman Abbas – sparì nel nulla dalla sua casa di Novellara, Reggio Emilia.

La ragazza aveva chiesto aiuto a un centro antiviolenza, perché i suoi genitori volevano farle sposare un cugino in Pakistan. Ormai 18enne, Saman Abbas era tornata a casa dai suoi, forse pensando di convincerli a cambiare idea, cosa che però non avvenne.

La notte del 30 aprile si persero le tracce della ragazza, ma gli inquirenti hanno ipotizzato che la ragazza non si sia allontanata di sua volontà, ma sia stata uccisa dai suoi familiari, per aver ‘disonorato’ la loro promessa al suo futuro sposo.

Da allora le ricerche di Saman non si sono mai fermate, ma per ora non hanno dato nessun esito.

In un video ripreso da alcune telecamere di sorveglianza installate all’ingresso dell’abitazione di Saman, si vede la ragazza allontanarsi con i suoi genitori proprio la sera della sua scomparsa. Qualche minuto dopo si vedono i suoi genitori rientrare senza di lei e il papà portare in spalla lo zaino della figlia.

Saman Abbas consegnata alla morte dalla madre: Le ultime immagini della ragazza scomparsa. Per la procura di #ReggioEmilia, i genitori la condussero da zio e cugini per essere uccisa. Qualcuno ha informazioni utili per trovare il corpo?#chilhavisto→ https://t.co/ZVVi6PP4Gi pic.twitter.com/C3BDOJ59oA — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) April 27, 2022



L’ipotesi degli inquirenti è che i genitori abbiano consegnato la figlia allo zio e al cugino per ucciderla.

L’intercettazione che incastra il papà di Saman

Dopo oltre un anno dalla scomparsa della 18enne, arriva una vera e propria svolta nell’inchiesta. Quello che finora era soltanto un sospetto è diventata una certezza.

Il papà di Saman – Shabbar Abbas – sarebbe stato intercettato mentre, al telefono con un parente, confessava l’omicidio della figlia.

“Per me la dignità degli altri non è più importante della mia. Ho ucciso mia figlia, non me ne frega nulla di nessuno”

è il contenuto della conversazione risalente all’8 giugno del 2021, quando ormai Shabbar e la moglie erano già fuggiti in Pakistan.

Il Paese non ha concesso l’estradizione dei due coniugi, nonostante la richiesta del governo italiano.