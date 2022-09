Dopo tradimenti, litigi, incomprensioni e chiarimenti, alla fine Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati ufficialmente. Lo annuncia la showgirl e procuratrice tramite i social, ecco le sue parole.

La storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi negli ultimi anni non è stata sempre rose e fiori: i due hanno fatto molto parlare del loro rapporto, a causa di alcune notizie shock che parlavano di tradimenti vari che hanno messo in crisi la loro storia.

I due, nonostante le crisi, non si erano mai lasciati ufficialmente, ma ora è proprio Wanda ad annunciare la loro separazione. Ecco cosa ha scritto su Instagram.

Wanda Nara e Mauro Icardi si separano, ma niente dettagli

Sembra tutto vero: il campione del Galatasaray Mauro Icardi e sua moglie Wanda Nara si sono ufficialmente separati, almeno così sembra dalle parole di lei sui social network.

Ieri sera, infatti, Wanda Nara ha annunciato la separazione ufficiale dal marito Icardi, con un lungo messaggio che ha voluto scrivere per evitare il giro di gossip solito che si crea in queste situazioni.

La showgirl e procuratrice, infatti, dice che per loro è un momento molto doloroso e che vuole che la cosa si sappia direttamente da lei. Wanda dice: “Vista la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno uscendo è meglio che si sappia da me. Non ho niente di più da dichiarare e non darò alcun dettaglio su questa separazione”.

Un messaggio chiaro e preciso, che fa capire che tra lei e Mauro Icardi non ci sia più speranza di tornare indietro, anche se non c’è scritto chiaramente che la separazione è ufficiale.

Negli ultimi mesi, si è parlato molto di una separazione tra i due, anche se ci sono state diverse smentite, ma ora Wanda Nara non lascia dubbi: la loro storia pare finita per sempre.

La crisi di Mauro Icardi e Wanda Nara

I problemi tra Mauro Icardi e Wanda Nara si susseguono, a quanto pare, dallo scorso novembre, quando Wanda ha scoperto messaggi di tradimento da parte del marito.

La questione venne dibattuta dai social, dopo che la showgirl aveva deciso di condividere col mondo il tradimento del marito con la modella Eugenia Suarez.

Dopo la crisi, tutto fu superato, suggellato con un bel regalo di 300mila euro da parte di lui per la moglie. Purtroppo, però, pare che niente sia tornato davvero come prima, o almeno così comprendiamo dal messaggio di Wanda Nara sui social.