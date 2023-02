Un mucchio di problemi e delusioni per questi segni: cosa dovranno aspettarsi

Questi segni zodiacali non hanno un momento di pace, tra deluzioni e problemi che stanno per travolgere loro: è proprio un brutto periodo.

I segni zodiacali non possono mai abbassare la guardia, infatti tre in particolare dovranno restare tranquilli perché questo sarà un periodo molto difficile da superare. Infatti, con i pianeti in opposizione ogni minimo passo sarà colmo di delusioni e problemi da affrontare di ogni tipo. Che cosa fare in questi casi? Sedersi e aspettare che tutto passi, perché altrimenti l’effetto domino sarà poco piacevole. Facciamo chiarezza su quali siano i segni zodiacali protagonisti di questo periodo da dimenticare?

Segni travolti dai problemi: questi tre devono stare attenti

Il periodo dell’Acquario è quasi terminato ed è il momento di aprire le porte ai Pesci, con un momento fatto di fantasia e voglia di inventare sempre qualcosa di nuovo. Tuttavia, non per tutti i segni zodiacali sarà un bel periodo perché tre in particolare dovranno fare i conti con problematiche e difficoltà di vario genere.

Gli influssi negativi potrebbero essere causati da Plutone e Mercurio in congiunzione, oltre che l’incontro del Sole con Saturno che in Acquario: un mix per alcuni segni di certo non positivo.

I tre segni che dovranno guardarsi alle spalle e non fare passi falsi sono questi tre:

Gemelli

Chi è nato sotto il segno dei gemelli sa bene che sarà un periodo di grande tensione e difficoltà. Venere entra in Pesci e questa invadenza potrebbe impattare negativamente: tutto questo si traduce con l’attenzione di non prendere delle decisioni affrettate. Come accennato, il Sole entra in Acquario ed è un momento che frena ogni tipo di decisione.

Le classiche convinzioni e voglia di fare dei Gemelli, per una volta, devono essere messe dentro un cassetto perché ogni passo è comunque sbagliato.

Nonostante tutto la voglia di cambiare dei Gemelli è fortissima, ma il consiglio delle Stelle è quello di stare per un attimo a riposo e aspettare la fine di marzo.

Vergine

Chi è nato sotto il segno della Vergine deve frenare la voglia di controllare sempre tutto. La professione è rischio così come il rapporto con i colleghi, tra conflitti e la voglia di primeggiare anche quando non è possibile.

La congiunzione dell’Acquario con il Sole non regala dei momenti sereni e ogni tipo di decisione dovrà essere rimandata. Meglio sedersi e aspettare, sicuramente ci sarà un momento migliore per fare tutto quanto senza fallire. Anche in amore sono previste tantissime delusioni, per il comportamento del partner che non potrà passare inosservato.

Acquario

Un periodo difficile e molto duro causato da Mercurio e Plutone che saranno in opposizione. Questo segno si renderà conto di come qualcuno si sia approfittato della sua bontà, portandogli via qualcosa di molto importante.

Una situazione difficile da affrontare per un tipo come l’Acquario, anche se una volta passato il periodo nero tutto inizierà nuovamente a sorridere. Le Stelle tendono una mano a questo segno sfortunato, chiedendogli di aspettare un periodo migliore per qualsiasi tipo di decisione.