Fedez contro Fuori dal coro: “Chiede ai miei amici se sono omosessuale”

Fedez si scaglia contro la trasmissione di Mario Giordano, e una presunta inchiesta sulla sua omosessualità: la replica del conduttore.

“Fate schifo. Siete la cloaca del giornalismo“. Fedez contro Fuori dal coro per una presunta inchiesta della trasmissione sul suo orientamento sessuale. Il rapper risponde: “Non lo sono, ma se lo fossi lo direi”.

Fedez contro Fuori dal Coro: “Siete la cloaca del giornalismo”

E’ ancora Fedez al centro dell’attenzione. Dopo la presunta crisi matrimoniale, con le riviste specializzate che indugiano nel trovare l’indizio social tra fedi mancanti e assenza da Instagram, il rapper milanese è tornato a condividere sul suo profilo. Ma non lo ha fatto smentendo le polemiche di chi lo volevano in crisi con la moglie – la quale sempre se veritiera sarebbe proprio alimentata dalle sue manie di protagonismo sanremesi – piuttosto per sbeffeggiare “Fuori dal Coro”.

Fedez si è infatti scagliato contro la trasmissione Mediaset nelle sue Instagram stories, accusando la redazione di stare indagando sulla sua omosessualità. Il cantante ha infatti informato di essere venuto a conoscenza di una giornalista che, nel contattare diversi amici di infanzia, starebbe investigando sugli orientamenti sessuali di Fedez da giovane.

E i commenti sono stati molto duri da parte di Fedez, che nelle storie ha inveito contro Mario Giordano e tutta la trasmissione, chiamando il programma “la cloaca del giornalismo”. “Non sono omosessuale” dice nelle storie l’artista influencer, che poi sottolinea: “Se lo fossi lo direi. L’inchiesta era sulla mia omosessualità da adolescente“. Si rivolge a una giornalista nei video pubblicati Fedez, che si sfoga: “Lo fate perché ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti? E vi ha preso male. Non do lezioni di morale, ma qualcuno ha contattato i miei amici d’infanzia facendo domande sulla mia presunta omosessualità”.

Mario Giordano risponde a Fedez, il rapper condivide l’audio

Fedez sarebbe stato messo al corrente dopo la fase di investigazione, visto che la replica di Mario Giordano è stata più che una risposta una smentita. Il conduttore ha condiviso un post su Instagram scrivendo che nessuna inchiesta su Fedez andrà in onda nella prossima puntata: “Caro Fedez ti sbagli; Fuori dal coro non ha mandato alcuna giornalista a fare domande su di te. Ti pregherei di rivolge altrove le tue frasi insolenti“.

Ma in mano Fedez pare non abbia avuto solo voci, perché dopo il messaggio di Giordano sui social lo stesso rapper si è ripreso nell’ascoltare una giornalista nel bel mezzo dell’inchiesta: “Lo mandiamo in onda a Fuori dal Coro, stiamo facendo delle domande per quello” si sente nell’audio, mentre la storia di Mario Giordano è stata ricondivisa da Fedez con tanto di risata.