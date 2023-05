By

È iniziata oggi la nuova edizione del Salone del Libro di Torino, uno degli eventi culturali più attesi in Italia, con un programma molto fitto pieno di incontri interessanti e da non perdere. Ecco cosa vi aspetta in questi giorni.

Come ogni anno è tornato il Salone Internazionale del Libro di Torino. un evento che da 35 anni vuole promuovere il libro e, oggi, anche la lettura online, coinvolgendo tutti gli attori della filiera letteraria.

Da librai, editori, autori, docenti e studenti, anche quest’anno c’è un programma pieno di incontri, con persone note e meno note del mondo letterario italiano e internazionale. Cosa c’è da non perdere? Ve lo diciamo noi.

Salone Internazionale del Libro di Torino: un anno “Attraverso lo specchio”

Al Lingotto Fiere di Torino è tornato il Salone del Libro, che ha aperto i battenti oggi, 18 maggio, per poi concludersi lunedì 22 maggio 2023.

Cinque giorni di festa, per celebrare i 35 anni di questo evento letterario diventato sempre più importante negli anni che, come sempre, tende a promuovere il libro, la lettura e la letteratura attraverso una serie di eventi studiati per tutte le età.

Quest’anno il tema è “Attraverso lo specchio”, ispirata al famoso romanzo di Lewis Carroll, la seconda avventura dedicata alla sua Alice.

Con un’illustrazione creata da Elisa Talentino, la nuova immagine del Salone vuole riportare all’uso dell’immaginazione, una dote che se usata con coraggio può spingere l’uomo oltre la banalità, la quotidianità e oltre la realtà stessa, proprio quello che fanno i libri.

Si parte da oggi, 18 maggio, in cui gli incontri di questa mattina sono già stati molteplici, ma il pomeriggio e la sera saranno tutti da scoprire, con la Gialappa’s Band, Erri De Luca, e Walter Veltroni.

Gli incontri sono davvero tanti e gli autori che parteciperanno all’evento ancora di più, ma per non perdervi nella moltitudine del programma, ecco cosa non perdere assolutamente.

Gli eventi a cui partecipare assolutamente

I protagonisti del Salone Internazionale del Libro di Torino quest’anno sono tantissimi, infatti il programma è ricchissimo e oltre agli incontri ci sono anche tanti momenti dedicati ai più piccoli.

Tra i nomi che non potete assolutamente perdere c’è la scrittrice Michela Murgia che domani 19 maggio presenterà “Tre Ciotole”, il suo nuovo romanzo.

Per gli appassionati di romanzi rosa, presenterà il suo ultimo lavoro Felicia Kingsley, l’autrice amatissima anche sui social che parlerà di “Due cuori in affitto”.

Sempre il 19 maggio ci sarà la scrittrice e giornalista Concita de Gregorio, che condurrà una puntata live del podcast “Un’ultima cosa”, accompagnata dalle musiche di Erica Mou.

Sul palco di venerdì 19 maggio ci saranno poi, in serata, la Bandabardò, insieme a Marco Bachi, Alessandro Finazzo e Alessandro Nutini.

Sabato 20 maggio, per iniziare presenteranno “L’Ora del caffè” Gianrico e Giorgia Carofiglio, mentre sempre nella stessa giornata la food blogger Benedetta Rossi presenterà il suo nuovo libro di ricette, “Benvenuti in Casa mia!”.

Sempre in quella giornata, Roberto Saviano presenterà l’anteprima live del podcast “Chi chiamerò a difendermi. Giovanni Falcone, la vita”, un nuovo progetto che sarà disponibile su Audible. Lo stesso autore presenterà il libro “Cuore Puro”, lunedì 22 maggio.

Domenica 21 sarà una giornata ancora più ricca di eventi da non perdere: in primis Luca Argentero, l’attore italiano che presenterà il suo romanzo edito da Mondadori “Disdici tutti i miei impegni”.

Proseguendo, reduce da Sanremo, arriverà Chiara Francini autrice di “Forte e Chiara”, di cui converserà insieme ad Andrea Malaguti.

Sempre domenica sono in programma gli incontri con Elena Di Cioccio, Massimo Recalcati, Nino Frassica, Enrico Brizzi, Maccio Capatonda, e dulcis in fundo Milo Manara, fumettista padre di tavole meravigliose come quelle di “Valentina”, che al Salone presenterà l’adattamento a fumetti di Il nome della rosa di Umberto Eco.

Un programma fittissimo, pieno di incontri interessanti volti tutti a promuovere il fascino del libro, della cultura e soprattutto della fantasia.