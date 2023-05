Disattiva questa funzione sempre accesa del cellulare: potrebbe svuotarti il conto

Disattiva questa funzione sempre accesa del cellulare: se non stai attento potresti ritrovarti con il conto svuotato. Ecco quel piccolo ma rilevante dettaglio che nessuno conosce.

Se non presti particolare attenzione a questo dettaglio rischi di ritrovarti senza un centesimo sul conto corrente. Disattiva questa funzione sempre accesa del cellulare per non avere problemi.

La pericolosa dipendenza dal cellulare che mette nei guai

Possiamo dire che siamo tutti dipendenti dal cellulare, su questo non c’è dubbio. Anche i bambini o gli adolescenti possiedono fin dalla più tenera età questi dispositivi elettronici impiegando il loro tempo in modo diverso.

I più grandi per esempio, utilizzano i cellulari per effettuare ricerche scolastiche o per passatempo. I più piccoli invece per intrattenersi con cartoni e musica.

Ci sono poi gli adulti e i professionisti che non possono rinunciare per nulla al mondo a questo accessorio, indispensabile non solo per intrattenere relazioni interpersonali ma anche per questioni legate al lavoro.

Insomma, siamo schiavi della tecnologia e dei dispositivi elettronici. Ormai possiamo considerare i cellulari come una sorta di diario segreto, come un raccoglitore di dati ed informazioni che possono però essere alla mercé di tutti.

Per quanto tu possa essere bravo e preparato sulle funzionalità e caratteristiche del tuo dispositivo, probabilmente non sai che esiste una funzione particolare che potrebbe metterti nei guai.

Se non disattivi questa funzione sempre accesa del cellulare rischi di vedere il tuo conto corrente svuotato. Ecco perché dovresti prestare particolare attenzione quando usi il telefono. Nessuno conosce questo piccolo ma rilevante dettaglio che può mandare in fumo i tuoi risparmi.

Disattiva questa funzione sempre accesa del cellulare per evitare problemi

Ogni giorno sul mercato arrivano cellulari di ultima generazione con nuove caratteristiche e funzionalità. I più giovani in particolare, adorano trascorrere il loro tempo a scoprire tutte le novità dei brand commerciali e tecnologici che migliorano di volta in volta i prodotti che utilizziamo ogni giorno.

Eppure siamo sicuri che non sei al corrente di una funzione in particolare che è pericolosa, presente su tutti i cellulari ma che è soprattutto sempre accesa. Sai che se non la disattivi rischi di veder svuotato il tuo conto corrente? È già successo a tante persone. Approfondiamo meglio questo argomento.

A quale funzione alludiamo? Te lo diciamo subito: al Wi-Fi. Ebbene sì, sicuramente anche tu avrai sempre accesa questa funzione sul tuo dispositivo elettronico, soprattutto quando sei a casa, per collegarti al modem domestico.

Fuori casa però dimentichiamo spesso di disattivare questa funzione. Ti sarà capitato di notare che anche in una abitazione diversa dalla tua o in un luogo pubblico in cui la rete Wi-Fi è libera, il tuo cellulare si collega automaticamente.

Ebbene, proprio in questi casi il tuo conto corrente è a rischio. Per quale ragione? Perché gli hacker informatici hanno la possibilità di entrare nel tuo dispositivo proprio grazie al Wi-Fi libero e rubare tutte le tue informazioni e dati privati.

Senza dubbio conserverai anche tu sul tuo dispositivo password, codici segreti o accessi automatici ad applicazioni bancarie. Gli hacker informatici possono arrivare a rubare anche questi dati e a svolgere per conto tuo azioni fraudolente.

Ecco perché dunque ti consigliamo di prestare particolare attenzione. Disattiva questa funzione sempre accesa del cellulare.

Sai che cosa i truffatori informatici potrebbero addirittura fare? Installare un malware ovvero un virus sul tuo dispositivo facendoti perdere anche tutti i dati e le password importanti dopo essersene però impossessati.

Ci sono ovviamente dei passaggi da seguire per disattivare questa funzionalità. Te li indichiamo di seguito:

Se hai un dispositivo Android:

Vai su “Impostazioni”;

Clicca su “Rete e Internet”;

Vai alla voce “Wi-Fi” e clicca su “Preferenze avanzate”;

Disabilita la voce “Connetti automaticamente a reti aperte”.

Invece, se hai un dispositivo iOs:

Vai su “Impostazioni”;

Clicca sulla voce “Wi-Fi”;

Disabilita l’opzione “Accesso automatico alle reti”.

Se disattivi questa funzione vedrai che non avrai i problemi che ti abbiamo elencato sopra. In ogni caso, ricorda che il tuo cellulare resta sempre un dispositivo elettronico suscettibile di hackeraggio.

Conserva dovunque le tue password su un quaderno piuttosto che sulle note del cellulare. Utilizza sempre dei codici segreti piuttosto complessi da criptare e abilita l’opzione dell’identificazione a due fattori.

Con questi sistemi avrai un cellulare sicuro come una cassaforte. Alcune volte non ci rendiamo conto di come delle funzionalità che ci sembrano così banali e innocue possono invece rappresentare un grande pericolo per i nostri risparmi e per il nostro conto corrente. Se adotti questi suggerimenti e disattivi la funzione del Wi-Fi libero, non avrai però nessun problema.