Sai cosa succede al tuo corpo mentre cammini in spiaggia? Gli effetti inaspettati

Camminata in spiaggia, una sana abitudine che dovresti fare tua

Non importa che tu sia la persona più pigra del mondo: camminare in spiaggia è un esercizio così piacevole e rilassante che anche a chi non ha un animo sportivo piacerà sicuramente.

Non ti abbiamo ancora convinto? Allora continua a leggere perché oggi scoprirai le ragioni per cui dovresti fare tua questa sana abitudine. Sai che cosa succede al tuo corpo mentre cammini in spiaggia? Sono così tanti i benefici che, dopo averli scoperti, passeggiare in riva al mare diventerà la tua attività preferita.

Camminare in un luogo così rilassante, aiuta non solo il corpo a bruciare le calorie e di conseguenza a rimanere in forma ma anche la mente a liberarsi da ansia e stress. Sai che una semplice passeggiata in spiaggia ti permette di consumare tra il 30 e il 50% di calorie in più rispetto ad una eseguita su strada?

Camminando su una superficie dura e compatta, i muscoli e i tendini lavorano di più, per cui lo sforzo è doppio e il dispendio calorico maggiore. Ma questo non è l’unico beneficio che puoi trarre da questo piacevole esercizio. Ecco quali altri vantaggi può ottenere il tuo corpo.

Perché dovresti iniziare a camminare sulla spiaggia? Non immagini quanti benefici può trarre il tuo corpo semplicemente passeggiando per 30 minuti. Non ci credi? Ecco cosa accade al nostro organismo quando pratichiamo questa piacevole attività.

Corpo in forma

Camminare in spiaggia aiuta a perdere peso, lo sapevi? Anche se si tratta di un’attività fisica moderata, il corpo riesce a consumare tante calorie! Tutto merito della sabbia che, compatta e dura, fa lavorare i muscoli del corpo efficacemente consentendo un dispendio calorico importante e anche una migliore tonificazione del tono muscolare.

Mente libera

Una semplice passeggiata sulla spiaggia è in grado di liberare la mente da ogni forma di stress e ansia. Bastano 10 minuti per sentirsi rigenerati. Il suono delle onde, la brezza marina e i piedi nudi che toccano la sabbia, sono la terapia migliore per curare la monotonia e la fatica di giornate lunghe e stressanti.

Effetti positivi per il sistema cardiovascolare del corpo se cammini in spiaggia

Passeggiare sulla spiaggia, meglio ancora se a piedi nudi, ha effetti benefici per il sistema cardiovascolare perché camminare fa bene al cuore e previene il rischio di andare incontro a una insufficienza cardiaca.

Diminuisce il rischio di ipertensione

Uno studio condotto dall’Università di Buffalo negli stati Uniti d’America, ha dimostrato che camminare riduce il rischio di andare incontro all’ipertensione. Questo beneficio è ancora maggiore se si cammina sulla sabbia.

Benefici per i piedi e per il sistema nervoso

I piedi sono tra le parti del corpo con più terminazioni nervose e la sabbia è la superficie ideale per stimolarli. Per quanto attiene la sfera mentale, le passeggiate riducono i sintomi depressivi, ansia, stress e tensioni corporee.

Rafforza il sistema muscolare

Camminare sulla spiaggia è un esercizio utilissimo per la tonificazione muscolare. Passeggiare sulla sabbia fa lavorare i muscoli delle gambe, rafforzando ossa e articolazioni. Dimenticati di vene varicose ed edemi: l’irregolarità della sabbia favorisce il ritorno venoso, comprimendo la pianta del piede e riducendo il gonfiore alle gambe.

Benefici per il corpo se cammini in spiaggia: miglioramento della pelle

Avresti mai detto che una semplice passeggiata in spiaggia è in grado di migliorare la pelle? La sabbia ruvida agisce come esfoliante naturale donando morbidezza ai tuoi piedi.

Visto quanti benefici può trarre il corpo solo camminando in spiaggia? Si tratta di un’attività che si può fare a qualsiasi età e soprattutto senza nessuna controindicazione particolare.

I fisioterapisti consigliano di passeggiare sulla sabbia anche per alleviare dolori tipici di alcuni disturbi come la fascite plantare. Il consiglio degli esperti è di eseguire una camminata a velocità moderata per 30 minuti al giorno ogni giorno: i benefici sono incedibili.

L’unico consiglio è di non camminare nelle ore più calde perché ad alte temperature, il corpo non riesce a gestire e ad eliminare bene il calore prodotto durante l’attività fisica.

Attenzione anche al tipo di sabbia. Quella bagnata è perfetta per camminare e riscaldare i muscoli. Le onde poi che toccano le caviglie, aiutano a stimolare la circolazione. Sulla sabbia asciutta invece il dispendio energetico sarà maggiore così come maggiore sarà il numero di calorie consumate.