Manfredonia, due fratellini di 6 e 7 anni sono morti annegati in un vascone idrico

Questa notte sono stati ritrovati i corpi senza vita dei due bambini, di nazionalità romena, che nel tardo pomeriggio di ieri si erano allontanati da casa per addentrarsi nelle campagne che si trovano tra Manfredonia e Zapponeta, nel foggiano.

I sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno recuperato i loro corpi all’interno di un vascone idrico. A dare l’allarme della loro scomparsa erano stati i genitori dei bambini che non vedendoli tornare a casa si sono preoccupati. Le ricerche si sono concentrate nel vascone idrico per la raccolta di acqua perché davanti ad esso sono state individuate le ciabatte dei due bambini. Purtroppo però per loro non c’è stato nulla da fare, i loro corpi sono stati recuperati già senza vita.

Manfredonia, trovati i corpi senza vita dei due bambini scomparsi nel pomeriggio

Tragedia nel foggiano dove due bambini hanno perso la vita annegando all’interno di un vascone idrico per la raccolta di acqua.

I due bambini, fratellini di nazionalità romena, avevano uno sei anni e l’altro sette anni, nel pomeriggio di ieri, 11 luglio 2023, i due fratellini si sono allontanati dalla loro abitazione addentrandosi verso le campagne limitrofe che si trovano proprio tra Manfredonia e Zapponeta.

I genitori vedendo che non erano rientrati hanno prima tentato di cercarli nei dintorni ma non appena hanno ritrovato le ciabatte dei due bambini davanti ad un invaso per l’irrigazione hanno dato l’allarme.

Sul posto si sono recati i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia che hanno da subito iniziato le ricerche dei fratellini anche con l’aiuto di una squadra di esperti sommozzatori e l’utilizzo di fotoelettriche trovandosi in una zona dove c’è scarsa illuminazione.

L’invaso che si trova a Fonterosa ha una forma quadrata e delle dimensioni di 40 X 40 metri con una profondità che arriva a tre metri. Le ricerche sono durate per molte ore fino a tarda notte.

Ed è stato proprio questa notte che i sommozzatori sono riusciti a recuperare prima un corpo e poi l’altro dei due bambini scomparsi nel pomeriggio. Purtroppo per loro però non c’è stato nulla da fare perché erano morti annegati già da diverse ore.

Lo sconforto totale per i genitori ma non solo anche per i Vigili sul fuoco che sono accorsi sul posto: “Una scoperta drammatica” queste le loro parole.

La prima ricostruzione dei fatti

Secondo le prime ricostruzioni dei fatti avvenuti ieri pomeriggio i bambini si sono allontanati volontariamente dall’abitazione ma è ancora da chiarire come siano giunti al vascone idrico.

Al momento le ipotesi sono due la prima e che i bambini possano esserci caduti dentro e l’altra che possano essere scesi nel vascone per fare un bagno e poi non sono più riusciti a risalire.

I Vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente sul posto non appena i genitori hanno dato l’allarme che i figli erano scomparsi. Le ricerche all’interno del barcone idrico sono iniziate verso le ore 22 di ieri sera e sono terminate poco dopo la mezzanotte.

Purtroppo non c’erano speranze che i due bambini potessero essere ancora vivi, le ciabattine rinvenute sul luogo davano un chiaro segnale che i bambini erano all’interno del vascone idrico.