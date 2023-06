Questa ricetta naturale cancella le vene varicose quasi come se fosse una gomma

Questa ricetta naturale cancella le vene varicose: in tal modo sarà possibile liberarsene e senza una grande difficoltà. Tutto quello che c’è da sapere.

Sono tante le persone che si sentono afflitte per via della problematica derivante da questo fastidioso problema di salute. Le vene varicose sono comuni a molti individui, ma come si può fare per riuscire ad avere una soluzione veramente efficace, per combattere in modo valido ciò che affligge tantissime persone? Continuate a leggere qui di seguito e lo scoprirete.

Questa ricetta naturale cancella le vene varicose

Per poter contare sui benefici di un rimedio completamente naturale da usare per le vostre vene varicose, non dovrete fare altro che seguire tutti i passaggi per la sua esecuzione.

Prima di tutto vi servirà mezza cipolla che andrete a grattugiare. Potrete usare la versione rossa o anche quella più classica bianca.

Su una ciotola dovrete poi posizionare un grande colino e uno strofinaccio pulito, per poi versarvi la mezza cipolla grattugiata.

A questo punto dovrete continuare spremendo il succo della polpa di cipolla che andrà a cadere automaticamente all’interno della ciotola.

Dopo questa fase potrete togliere sia il colino che lo strofinaccio, per continuare la preparazione con altri ingredienti aggiuntivi.

Difatti ora andrete ad aggiungere 5 grandi spicchi di aglio, che contiene bioflavonoidi utili per rendere più forte la parete venosa oltre a disporre pure di un effetto tonico a livello capillare.

Per non parlare dell’adenosina anch’essa presente nell’aglio, che ha un effetto antitrombotico.

Adesso dovrete andare a grattugiare gli spicchi d’aglio, spremendo la polpa attraverso la medesima procedura attuata precedentemente con la cipolla.

Ora vi serviranno un cucchiaio di miele e 60 grammi di burro da aggiungere dopo averlo sciolto.

Come potete vedere, si tratta di un rimedio casalingo molto facile da preparare, anche perché contiene dei prodotti che di solito sono già presenti nelle nostre abitazioni.

Adesso bisognerà mescolare bene tutti gli ingredienti per poi continuare tramite la fase dell’applicazione.

Questa ricetta naturale cancella le vene varicose: come utilizzarla

Una volta realizzato il composto liquido, potrete continuare andandolo ad applicare sulle zone caratterizzate dalla presenza di vene varicose: le gambe.

A questo punto provate ad avvolgere tutta la parte con della pellicola del genere alimentare che solitamente si usa in cucina.

Avvolgervi poi sopra un asciugamano caldo e lasciare in posa per un lasso di tempo corrispondente a 3 ore.

In seguito provate a risciacquare bene la parte con dell’acqua tiepida, indossando delle calze a compressione.

Questa soluzione così funzionale si può conservare all’interno del frigo, per poi riscaldarla quando dovete usarla.

Un ulteriore rimedio naturale per questo problema

I rimedi, non finiscono mica qui e infatti qui di seguito ve ne presenteremo un altro.

Per creare un’altra soluzione utile a tal scopo, vi serviranno altri ingredienti sempre facilmente reperibili.

Con 2 patate e un cucchiaino di bicarbonato di sodio strofinato sulle patate, potrete ottenere un altro composto molto utile per le vene varicose.

Basterà aggiungere dell’acqua, lasciando in posa per 10 minuti e poi lavare le patate in acqua pulita. Queste ultime sono ricche di vitamine e minerali, utili per combattere le vene varicose.

A questo punto dovrete tritare le patate crude tagliate a pezzi, aggiungendovi poi 2 cucchiai di miele naturale. Mescolate e poi versate il composto sulla zona d’interesse, fissandolo con un tovagliolo e della pellicola.

Lasciate quest’impacco per un’intera notte, lavando poi al mattino con acqua tiepida e usando tale rimedio quotidianamente per 3 settimane. Fermatevi poi per 7 giorni e ripetete nuovamente la procedura.

Dopo questo tipo di trattamento naturale, le vostre vene varicose appariranno incredibilmente cancellate!

Vene varicose: un vero e proprio disturbo

Le vene varicose, per chi non lo sapesse, rappresentano un vero e proprio disturbo che si caratterizza per la dilatazione di una vena. Non siamo dunque solo in presenza di un disturbo a livello estetico, ma di una patologia che riguarda il proprio sistema a livello di circolazione.

Tra i fattori di rischio per tale disturbo ritroviamo sicuramente vari aspetti, tra cui uno stile di vita sedentario, la familiarità, il sovrappeso, il fatto di stare in piedi per diverse ore, l’età e la gravidanza.

Queste possono essere causa di dolore e portare anche all’insorgenza di ulteriori problemi.

Tutto ciò fa capire quanto sia importante riuscire a trattarle nel modo giusto rivolgendosi a professionisti esperti. Sicuramente quelli elencati rappresentano dei metodi che possono essere utili, per questo è necessario seguire alla lettera i passaggi indicati.