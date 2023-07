Nike Canada e Dynasty Gold accusate di sfruttare la minoranza etnica degli uiguri in Cina

In Canada sono state avviate le indagini contro due importanti aziende, Nike Canada e Dynasty Gold, accusate di aver tratto beneficio e di aver sfruttato il lavoro forzato ai danni della minoranza etnica degli uiguri in Cina.

Questa minoranza etnica è di religione mussulmana e di etnia turcofana, si trova principalmente nella regione autonoma dello Xinjiang. La Cina è stata per molto tempo accusata dai Paesi occidentali per i maltrattamenti che gli uiguri subiscono, e in particolare sono accusati di rinchiuderli in campi di rieducazione.

In Canada aperta un’indagine contro Nike Canada e Dynasty Gold accusate di sfruttare gli uiguri

In Canada l’Ufficio del Mediatore canadese per la responsabilità aziendale ha diffuso la notizia che sono state avviate due indagini contro due grandi aziende.

Una riguarda la Nike Canada e l’altra la Dynasty Gold, entrambe sono accusate di aver utilizzato lavoro forzato degli uiguri.

Gli uiguri sono una minoranza di etnia turcofana e di religione mussulmana che vive principalmente nella zona nord-ovest in Cina, in particolare nella regione autonoma dello Xinjiang. In questa regione rappresentano la maggioranza della popolazione.

La nota diffusa dall’Ufficio del Mediatore è molto chiara e afferma che queste due aziende avrebbero avuto o hanno ancora catene di fornitura e attività all’interno della Repubblica Popolare della Cina e che sono state ritenute responsabili di aver beneficiato di lavoro forzato della minoranza degli uiguri.

Questa nota arriva in seguito ad un’altra notizia del giugno 2022 in cui una coalizione di ben 28 organizzazioni della società civile presentò diverse denunce in merito alle attività all’estero che queste società intrattenevano.

Secondo i rapporti che sono stati diffusi la Nike Canada è sospettata di avere diversi rapporti di fornitura con alcune aziende della Cina, queste particolari aziende sono identificate tra quelle che traggono o utilizzano il lavoro forzato degli uiguri. E per questo è stata avviata un’indagine nei confronti di questa azienda.

La seconda indagine avviata è invece contro la Dynasty Gold, azienda mineraria canadese, che è accusata di aver beneficiato dell’utilizzo di lavoro forzato degli uiguri all’interno di una miniera presente in Cina in cui l’azienda ha una partecipazione di maggioranza.

Entrambe le aziende, Nike Canada Corp e Dynasty Gold Corporation, hanno rigettato le accuse contro di loro.

Non solo il Canada denuncia i maltrattamenti agli uiguri ma anche la Francia

Sul territorio canadese c’è molta attenzione al trattamento della minoranza uiguri in Cina.

Proprio per questo motivo nel febbraio del 2021 il Parlamento ha approvato una mozione non vincolante che considera il trattamento riservato a questa minoranza della popolazione pari a un genocidio. Ciò irritò parecchio Pechino.

Per molti anni le autorità cinesi sono state sotto accusa dai Paesi occidentali per il trattamento riservato alle minoranze.

Sono stati accusati di rinchiudere massicciamente le minoranze in particolare gli uiguri all’interno di campi di rieducazione in seguito ai sanguinosi attacchi che si verificarono nello Xinjiang.

Lo scorso aprile 2023 anche in Francia era stato trattato l’argomento. Due aziende, Inditex e Uniqulo colossi nel settore dell’abbigliamento, sono state accusate di aver tratto profitto sempre dal lavoro forzato di questa minoranza in Cina il caso fu chiuso dai tribunali francesi ma a maggio è stata presentata una nuova denuncia.