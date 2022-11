Sabiri-Aboukhlal, il Marocco supera un Belgio spento

By

Un grande Marocco passa per 2-0 contro un Belgio brutto, sottotono e decisamente deludente anche oggi, Ziyech trascina una squadra di tanto cuore ed orgoglio che si giocherà la qualficazione agli ottavi di finale fino alla fine.

Il Marocco sale al momento al primo posto nel Gruppo F aspettando la sfida tra Croazia e Canada, il Belgio rimane fermo a tre e si giocherà la qualificazione nell’ultima giornata contro i vice campioni del mondo in carica.



Vittoria netta e meritata da parte del Marocco che dimostra di avere più fame rispetto al Belgio disputando una partita di grande intensità e qualità offensiva.

Il trascinatore è senza dubbio Hakim Ziyech ma il gol che sblocca il match arriva direttamente dalla Serie A con Sabiri che sfrutta un’ingenuità di Courtois e segna direttamente da calcio di punizione.

Nel finale il numero 7 “slalomeggia” in area di rigore e serve sul destro di Aboukhlal il pallone del definitivo 2-0.

Altra prova deludente del Belgio con un De Bruyne irriconoscibile ed una manovra troppo lenta ed impacciata.

L’unica gioia per Martinez arriva da Lukaku che torna in campo negli ultimi minuti e sarà probabilmente titolare in quella che diventa una sfida decisiva contro la Croazia.

Tra poco Modric e compagni sfideranno il Canada.



The Atlas Lions get a huge win over Belgium.@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 27, 2022

Un grande Marocco supera per 2-0 il Belgio e riapre la qualificazione

Ennesima grande sorpresa di questo mondiale con il Marocco che supera il Belgio per 2-0 riaprendo completamente il discorso qualificazione, al momento infatti Ziyech e compagni guidano il Gruppo F con 4 punti.

Primo tempo povero di emozioni con il Marocco che nel complesso si fa preferire per atteggiamento ed intensità a centrocampo.

Sul finire di primo tempo Ziyech trova il gol del vantaggio ma il VAR interviene ed annulla il gol per un fuorigioco ritenuto attivo di Saiss.



Il Belgio prova a scuotersi ad inizio ripresa ma dalle parti di Munir, che ha sostituito a sorpresa Bono a pochi secondi dal fischio inziale, arrivano pochi pericoli.

Al 53′ ci prova Hazard che dribbla un difensore ma con il sinistro non trova il secondo palo.

Martinez inserisce Mertens e l’ex attaccante del Napoli scalda i guantoni di Munir al 64′.

Il Marocco però continua ad aggredire e all’73esimo trova con il neo entrato Sabiri il gol che sblocca la gara: rete identica a quella annullata nel primo tempo a Ziyech, il trequartista blucerchiato batte una punizione velenosa che inganna Courtois e porta il Marocco in vantaggio.

Nel finale Ziyech serve a Aboukhlal il pallone del definitivo 2-0 che fa esplodere il Marocco e condanna il Belgio che ora sarà obbligato a vincere contro la Croazia.