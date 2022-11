“Ci sposiamo”, lieto annuncio dal trono over di UeD: la porta all’altare

Finalmente un lieto annuncio a Uomini e Donne nel Trono Over con una coppia che ha deciso di convolare a nozze: chi sono i fortunati?

Il Trono Over di Uomini e Donne riserva sempre delle grandi sorprese, ci sono coppie che hanno un colpo di fulmine improvviso ed escono dopo poche settimane mentre altri personaggi restano nel tempo e non riescono a trovare l’anima gemella. C’è una coppia storica che è uscita mano nella mano e adesso ha annunciato il loro matrimonio: i petali rosa diventano bianchi per questi due innamorati, che hanno dovuto affrontare un periodo buio prima di vedere finalmente la luce.

Trono Over: l’amore si trova davvero?

Maria De Filippi inventa sempre dei programmi di grandissimo successo, infatti anche Uomini e Donne è presente su Mediaset da tantissimi anni e si è voluto nel tempo. Con il trono classico troviamo il trono over, dove uomini e donne dai 35 anni in sù si rimettono in gioco per trovare l’amore della propria vita.

Nel corso di queste stagioni si sono susseguiti vari personaggi, che si sono confrontati e poi hanno trovato l’amore per poi tornare indietro e riprovare. Altri invece hanno avuto il classico colpo di fulmine e sono rimasti insieme, come la coppia di cui stiamo per parlare. Si sono piaciuti e hanno deciso di rischiare uscendo nonostante le vite completamente diverse: ora a distanza di tempo hanno annunciato il loro matrimonio e mai come ora i petali rosa possono essere lanciati in loro onore.

Luisa Monti e Salvio Calabretta pronti alle nozze

Ricordate Luisa Anna Monti, la rossa con il caschetto dal carattere tenace che cercava un amore travolgente. Dopo un periodo di partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne ha incontrato Salvio Calabretta ed è bastato uno sguardo per innamorarsi completamente.

Roberta Di Padua a Valentina Autiero sono molto amiche dell’ex dama e hanno ricevuto una bellissima notizia: il 7 gennaio i due innamorati convolano a nozze. In realtà, avrebbero già dovuto sposarsi ma lei ha scoperto di avere una brutta malattia e hanno dovuto posticipare.

Lei combattiva più che mai non ha mai abbandonato il suo sogno di sposare l’uomo della sua vita, per questo finalmente annunciano che il 7 dicembre a Sutri – Viterbo – si diranno sì per tutta la vita.

Una bellissima coppia che ha saputo andare avanti, conoscersi e non tornare mai indietro se non per raccontare il loro amore. Lei una donna dal carattere forte e lui molto sensibile, i due insieme hanno mixato i caratteri per arrivare al coronamento del loro sogno. Lo condivideranno con amici e parenti, tra cui le due dame sopra citate Roberta e Valentina che nel tempo hanno sempre condiviso la loro felicità. Un programma che sa coinvolgere e, come vediamo, sa di certo anche far innamorare.