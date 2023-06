Rughe e pelle cadente, se vuoi disfartene basta fare questo una volta al giorno

By

Se vuoi disfarti di rughe e pelle cadente, una volta al giorno allora devi utilizzare questo prodotto naturale. Non hai bisogno di comprare creme costose: puoi realizzare da sola la tua lozione con 2 ingredienti solamente.

Due ingredienti che hai in casa ti aiuteranno a creare con le tue mani una crema in grado di eliminare rughe e pelle cadente. Con questo rimedio naturale, ringiovanisci di 10 anni.

Come disfarsi di rughe e pelle cadente

Il tempo corre via tanto velocemente e ce ne accorgiamo non solo con l’età che avanza rapida ma anche guardandoci semplicemente allo specchio. Anno dopo anno, il corpo cambia, la pelle inizia a perdere tono e luminosità. Le rughe diventano sempre più evidenti e profonde e la pelle di collo, mani e viso invece cadente.

Non è però solo il tempo che contribuisce alla nostra trasformazione fisica ma anche alcuni fattori come l’esposizione eccessiva e ripetuta ai raggi UV, la gravità, le cattive abitudini alimentari, uno stile di vita non sano.

Ed ecco che la pelle cambia, inizia a perdere tonicità e volume perché si modifica la composizione di muscoli e grasso. La pelle cadente del collo e delle mani e le rughe sulla fronte e sul viso sono i segni più evidenti e normali del processo di invecchiamento.

Eppure, fin da giovani sarebbe necessario prendersi cura della propria pelle, adottando accorgimenti che possano aiutarci ad arrivare in età adulta o avanzata con una pelle giovane e luminosa.

In commercio esistono tante creme e lozioni che promettono di farti disfare di rughe e pelle cadente. Alcuni prodotti sono tra l’altro anche super costosi e purtroppo nella maggior parte dei casi non ci fanno ottenere i risultati sperati.

Perché spendere tanti soldi in creme spacciate per miracolose se la soluzione ce l’hai a casa? Puoi realizzare tu stessa una crema davvero efficace per dire definitivamente addio a rughe e pelle cadente.

La ricetta per avere una pelle giovane, bella e luminosa

Non esistono prodotti miracolosi per eliminare rughe e pelle cadente. Inutile spendere soldi in negozi acquistando creme e lozioni che promettono un ringiovanimento immediato dell’epidermide.

Il processo dell’invecchiamento è naturale, accade e bisogna accettarlo con serenità. Certo, guardarsi allo specchio e vedere impressi sul proprio viso i segni del tempo che passa, fa ogni volta uno strano effetto.

Se è vero che i prodotti super costosi e pubblicizzati come miracolosi nella maggior parte dei casi non funzionano, ci sono invece degli ingredienti naturali che potrebbero risolvere il tuo problema.

Puoi realizzare con le tue mani una lozione che ti aiuterà a disfarti di rughe e pelle cadente in poco tempo. Ti servono solo 2 ingredienti per questa ricetta che cambierà la tua pelle. Quali sono? Una cipolla e l’aceto di mele!

Tutto quello che devi fare è mettere una cipolla nel mixer e attivare il frullatore per almeno 3 minuti. Filtra il composto mettendolo in un recipiente. Aggiungi una tazza di aceto di mele e mescola bene. Fatto: la tua crema naturale è pronta!

Inizia a spalmarla su mani, collo e viso. Lascia agire la lozione per 15 minuti e poi risciacqua la pelle con abbondante acqua tiepida. Ripeti questa operazione una volta al giorno tutti i giorni. Dopo due sole settimane, sarai già capace di vedere risultati incredibili: dimenticati di rughe e pelle cadente.

La cipolla è un ingrediente che dovrebbe necessariamente entrare a far parte della tua beauty routine. Non immagini quanti benefici apporta alla pelle.

Ricca di zolfo, potassio e fosforo, è ottima per cicatrizzare le ferite ma anche per sfiammare la pelle arrossata. Può essere utilizzata inoltre per eliminare verruche e altre imperfezioni della cute. Insomma, la cipolla salva la tua pelle.

Anche l’aceto di mele è un ingrediente incredibile per eliminare imperfezioni cutanee. Le sue proprietà antibatteriche mantengono la pelle pulita da microrganismi patogeni e si rivela utile anche in caso di otiti ed herpes labiale.

L’aceto di mele inoltre rinfresca la pelle, la leviga e la rende più luminosa. Puoi utilizzarlo anche per contrastare il prurito che deriva dalle punture di insetti o nel caso di scottature solari.

Come puoi leggere, cipolla e aceto, soprattutto se combinati, sono due ingredienti utilissimi per la cura della pelle. I dermatologi consigliano maschere o creme naturali per migliorare le imperfezioni della cute. Questi rimedi hanno ancora più efficacia se si seguono anche questi consigli:

non esporre la tua pelle al sole senza protezione: i raggi solari accelerano l’invecchiamento;

idrata sempre la pelle con lozioni che contengano acqua e ingredienti naturali;

non fumare e non eccedere con alcolici e alimenti ricchi di zuccheri e carboidrati;

fai regolare attività fisica e mantieni sempre il tono muscolare allenandoti.

Questi semplici accorgimenti e il rimedio naturale a base di cipolla e aceto, ti aiuteranno a prenderti cura della tua pelle. Così potrai dire davvero addio a rughe e pelle flaccida.