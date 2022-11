Rublev rimonta Tsitsipas e vola in semifinale

Un grande Andrej Rublev supera Stefanos Tsitsipas in rimonta ed accede per la prima volta in carriera alla semifinale delle ATP Finals, in serata sfiderà Casper Ruud per accedere alla finale di domani.

Alle 14:00 invece il Pala Aplitour di Torino ospita l’altra semifinale in programma, quella tra Novak Djokovic e Taylor Fritz



Finalmente solido e continuo Rublev gioca una delle sue migliori partite della carriera ed elimina con pieno merito un deludente Tsitsipas.

Clamoroso il crollo del tennista greco che dopo aver dominato il primo parziale scende con il servizio cominciando a commettere una quantità infinta di errori non forzati.

Il russo si esalta e riduce al minimo gli errori approfittando alla perfezione della giornata negativa del proprio avversario, per Rublev si tratta della prima semifinale delle ATP Finals ma in generale mai il russo era arrivato cosi lontano in un torneo importante, per ben tre occasioni infatti aveva raggiunto i quarti di finale in un torneo dello slam.



The final 4⃣ in Turin! 🇮🇹 Who will win the Nitto ATP Finals title? 🏆@atptour | #NittoATPFinals pic.twitter.com/lNLtx9Yod9 — Eurosport (@eurosport) November 18, 2022

Rublev supera Tsitsipas, ora la semifinale con Ruud

Risultato sorprendente quello maturato nella serata di Torino, non tanto per la qualità di Rublev quanto per l’andamento di un primo parziale letteralmente dominato da Tsitsipas.

Il greco ha iniziato al meglio la sfida servendo benissimo e variando molto il gioco da fondocampo.

Il russo appare nervoso e incapace di reagire: una racchetta rotta, i fischi del pubblico ed un primo set concluso con un 3-6 che mette in evidenza tutta la superiorità di Tsitsipas.

Rublev però si tranquillizza ed approfitta del calo improvviso del tennista greco che nel nono gioco del secondo parziale concede il break commettendo due doppi falli consecutivi.

Il russo sale in cattedra e dopo aver restituito il 6-3 all’avversario domina il terzo set servendo alla perfezione e comandando il gioco con il diritto da fondocampo.

Tsitsipas viene incoraggiato dal proprio angolo ma la partita è ormai compromessa e la testa di serie numero due del torneo incassa un pesantissimo 6-2 abbandonando il torneo.

Rublev stasera giocherà la sua prima semifinale alle ATP Finals con l’obiettivo di superare Casper Ruud e conquistare il suo primo grande trofeo della carriera.

Le qualità del russo sono evidenti, ora dovrà riuscire a gestire le emozioni ed imparare a rimanere mentalmente dentro la partita anche nei momenti di maggiore difficoltà.

L’altra semifinale è in programma nel primo pomeriggio con Fritz che sfiderà il serbo Djokovic.