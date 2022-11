Carolina di Monaco di nuovo innamorata? Lo scatto con lui: bello e ricchissimo

By

Carolina di Monaco di nuovo innamorata? Spunta il nome di lui e lo scatto che non lascia più dubbi: loro i protagonisti di una relazione segreta.

La sorella di Alberto di Monaco ha di nuovo il cuore che sorride. Sembra proprio che la bella principessa di casa Grimaldi abbia ritrovato l’amore e con un miliardario famosissimo.

Carolina di Monaco di nuovo felice

Carolina di Monaco, la sorella del principe Alberto e di Stéphanie, è la reale più apprezzata dai sudditi del principato monegasco. La sua serietà, il suo aplomb e il suo rispetto nei confronti del protocollo e dei doveri di corte, la rendono una delle donne più benvolute della Royal Family monegasca.

Sempre pronta ad andare contro tutto e tutti, persino la sua famiglia e alla sua più famosa cognata, Charlene Wittstock, pur di difendere l’onore della famiglia Grimaldi, Carolina è una donna intransigente e dal carattere forte.

La sua vita sentimentale è sempre stata oggetto di dibattiti da parte dei curiosi e dei tabloid internazionali. Sebbene legalmente risulti ancora sposata con Ernesto Augusto di Hannover, di fatto i due non stanno più insieme da un po’ di tempo: ufficialmente sono separati ma ancora il divorzio non è arrivato.

Tuttavia, lui conduce una vita lontano da corte e da Carolina. Lei, dopo tanti anni, pare finalmente aver ritrovato il sorriso. Il merito? Tutto di un uomo famoso non solo in Francia ma anche nel mondo.

Chi è il famosissimo che ha fatto capitolare la bella principessa

Carolina di Monaco felicemente innamorata? Sembra che la sorella di Alberto abbia perso la testa per lui, Vincent Bolloré, un importante produttore televisivo e imprenditore francese famoso in Francia, in Italia e nel mondo.

Si conoscono da un po’ tempo, a quanto pare, la principessa di casa Grimaldi e il multimiliardario che è nato e cresciuto in una famiglia più che benestante. Anche la sua vita privata è stata molto turbolenta proprio come quella di Carolina.

Vincent si è sposato una prima volta con Sophie Fossorier con la quale ha messo al mondo quattro figli e poi, a seguito del divorzio da quest’ultima, con l’attrice Anais Jeannette. Non sappiamo in quali rapporti sia con la sua seconda compagna ma sembra che tra di loro le cose non vadano bene già da qualche tempo, tanto che il l’imprenditore si è avvicinato proprio alla bella Carolina.

Galeotto fu Il club 55 di San Tropez, il luogo che li ha fatti incontrare. A presentarli pare che sia stato Dimitri Rassam, anche lui produttore e marito di Charlotte Casiraghi, la figlia di Carolina.

A lanciare l’indiscrezione di questa presunta relazione tra il ricchissimo francese e la principessa monegasca è stato il settimanale tedesco Bunte che azzarda l’ipotesi di una possibile relazione sentimentale tra i due.

Beccati qualche tempo fa sulle spiagge di Saint-Tropez, affiatati e affettuosi, sembra proprio che tra di loro ci sia il tenero. Carolina di Monaco è sicuramente la più riservata dei tre fratelli Grimaldi.

La principessa pronta a rinascere

Alberto fa sempre parlare di sé per le sue relazioni del passato, le sue tresche extraconiugali, i problemi con Charlene e i figli illegittimi dei quali abbiamo perso il conto. Stéphanie è sempre protagonista di gossip per tragedie o drammi. L’ultimo? L’assassinio del suo ex compagno.

Carolina invece cerca di rimanere, per quanto possibile, nell’anonimato più totale. Questa indiscrezione però la rende protagonista assoluta del gossip. Dopo la morte di Stefano Casiraghi e il fallimento del matrimonio con il principe di Hannover, non l’abbiamo mai vista legarsi sentimentalmente ad un’altra persona.

La presenza di Vincent Bolloré nella sua vita, potrebbe però cambiare tutto. Carolina, raccontano fonti vicine alla famiglia reale monegasca, sarebbe pronta a rimettersi in gioco e ad abbandonarsi nuovamente all’amore. Dopo tante sofferenze, d’altronde, è giunto anche per lei finalmente il momento di tornare a sorridere.