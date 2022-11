Labbra gonfissime e piena di cicatrici, Charlene di Monaco preoccupa tutti | FOTO

La principessa Charlene di Monaco ha preoccupato tutti i suoi sudditi per via dei segni sul suo viso e le labbra gonfie. Ecco cosa è accaduto.

Una delle famiglie reali più in vista è quella del Principato di Monaco, dove l’attuale Sovrano è il Principe Alberto di Monaco che da qualche anno è salito al trono e che sta svolgendo il suo compito verso la Corona nel migliore dei modi.

L’uomo è sposato con Charlene Wittstock, una nuotatrice Sud Africana che dal 2011 è convolata a nozze con il Principe Alberto e dal loro matrimonio sono nati due figli, Gabriella e Giacomo.

Charlene di Monaco: la preoccupazione dei sudditi

La donna negli ultimi mesi è stata spesso sotto i riflettori e sulle pagine dei tabloid di tutto il mondo per via di una vicenda che ancora oggi fa parlare e preoccupare i sudditi e tutti quanti nel nostro Pianeta.

La principessa, a seguito di un viaggio nel suo Paese natale, pare abbia contratto un virus che l’ha molto debilitata a tal punto da essere ricoverata presso una clinica privata per riprendere le forze.

Solo in alcuni momenti, Charlene è andata a far visita a Palazzo Ranieri per vedere suo marito e i suoi figli e ogni volta che l’ha fatto, l’incontro pare essere durato pochi minuti e la donna aveva sempre sul viso una mascherina.

Per tutte queste ragioni, molti giornalisti monegaschi hanno ipotizzato che la donna fosse ricoverata per via di un problema completamente diverso da quello che la famiglia reale aveva annunciato.

Si è cominciata così a diffondere la notizia che Charlene abbia subito un intervento chirurgico al viso, effettuato a Dubai, che l’avrebbe completamente sfigurata e che il suo ricovero fosse dovuto ad una ricostruzione facciale.

Il viso pieno di cicatrici e le labbra gonfie

La sua permanenza fuori dal Palazzo Reale è perdurata per tantissimo tempo e si era parlato anche di una crisi matrimoniale ma la donna, quando è tornata ad alcuni eventi si è dichiarata offesa per le parole sul suo matrimonio.

Recentemente, lo stesso Principe Alberto ha parlato dello stato di salute di sua moglie dichiarando che quest’ultima non si è ancora ripresa del tutto e che deve ancora recuperare le forze.

Durante il discorso, il Sovrano del Principato di Monaco, ha voluto mettere in chiaro che l’allontanamento di sua moglie dalla vita reale è dovuta per via del virus contratto in Sud Africa e non per altre ragioni.

I sudditi, nonostante il discorso del loro Sovrano, si sono però preoccupati molto perché Charlene, rispetto al passato, nelle ultime foto è apparsa con un viso completamente diverso.

Seppur mantenendo i suoi tratti somatici, la donna pare avere delle labbra molto più gonfie rispetto al passato e se si vede bene da vicino il viso, pare ci siano delle cicatrici che cerca di nascondere.

Per questo, il dubbio che abbia subito un intervento chirurgico non finito nei migliori dei modi, rimane ancora aleggiante nei pensieri di tutti i monegaschi che si chiedono quando la donna, riuscirà finalmente a tornare a vivere in serenità nel proprio Regno.