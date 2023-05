Router Wi-Fi, con questo geniale stratagemma il segnale arriverà persino in balcone

Sicuramente uno dei problemi più comuni che si presentano nelle nostre case è quando il segnale del Router Wi-Fi non prende come vorremo. Purtroppo in diversi angoli della nostra casa, potrebbe avere qualche problema.

Il Router Wi-Fi è sicuramente uno strumento che non può proprio mancare in tutte le case italiane. Però, in alcuni punti di ogni struttura, il segnale può scarseggiare e questo può rivelarsi un vero problema. Però, in realtà, esiste un fantastico stratagemma per amplificare il segnale, addirittura, potrebbe arrivare persino in balcone: scopriamo come fare.

Router Wi-Fi, il trucco che potenzia il segnale

La connessione Internet potrebbe non essere sempre potente e stabile, anzi, in alcune zone della casa potrebbe non esserci più. Internet è diventato fondamentale per tutti noi, proprio per questo motivo, l’assenza di rete può essere un grande problema.

Ma pochissime persone sanno che esiste un fantastico trucco che serve per amplificare il segnale. Con il metodo che vi stiamo per rivelare, il segnale del vostro router Wi-Fi potrebbe arrivare persino in balcone.

Sicuramente, non riuscirete più a farne a meno, dato che non solo è semplicissimo da eseguire, ma ci garantisce un segnale potente, in qualsiasi parte della nostra casa. Una scoperta grandiosa, perché potrete navigare ovunque. Basta eseguire dei brevi passaggi, in meno di 5 minuti riuscirete ad avere un segnale router Wi-Fi imbattibile: il procedimento è un gioco da ragazzi, scopriamo di più.

Il procedimento per aumentare il segnale

Avere un router Wi-Fi potente e sicuro nella propria abitazione è un obiettivo di molti, infatti, è veramente spiacevole quando il segnale risulta assente oppure quando la connessione non è così forte. Proprio per questo motivo, potremo mettere in pratica un geniale stratagemma per potenziare il segnale, basta eseguire delle semplici mosse.

Innanzitutto, dovete andare nelle impostazioni del vostro telefono e selezionare “Info telefono“, poi cliccare per 7 volte consecutive su “Numero di build“. Successivamente, vi richiederà il vostro codice di sicurezza, voi inseritelo. Dopo aver eseguito questi semplici passaggi, uscirà la scritta “Ora sei uno sviluppatore“.

Infine, tornate indietro e scrivete nella barra di ricerca delle impostazioni “sviluppatore“. Da questo momento, andate su “Opzioni sviluppatore”, poi su “Reti” e ancora su “Attiva registro Wi-Fi dettagliato“. Avendo attivato questa funzione, potrete sfruttare la connessione del vostro Router Wi-Fi in qualsiasi posto della vostra casa, senza che si disconnetta.

Però, bisogna precisare che questa operazione la può svolgere solamente chi possiede un dispositivo con un sistema operativo Android. Purtroppo, chi ha uno smartphone del marchio Apple, non potrà eseguire questo metodo.