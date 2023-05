Rose, come moltiplicarle all’infinito con una banana: i tuoi vicini saranno gelosi

Rose, come moltiplicarle all’infinito solo utilizzando una banana? I tuoi vicini non potranno credere allo spettacolo presente sul tuo balcone o nel tuo giardino.

Che cosa accomuna le rose e le banane? Lo scopriamo insieme. Se vuoi avere una moltiplicazione all’infinito di questo fiore così speciale devi conoscere allora questo trucco.

Come prendersi cura di una rosa

Tra i fiori più apprezzati e coltivati nei giardini di ogni parte del mondo ci sono sicuramente le rose. Belle da vedere, profumate e da sempre fiore con una simbologia importante, non è facile prendersi però cura di esse.

Ti forniamo qualche indicazione di carattere generale per aiutarti a comprendere come approcciare alla cura di questo fiore così delicato che, se trattato bene, può vivere a lungo.

Innanzitutto devi sapere che le rose appartengono alla famiglia delle Rosaceae e come potrai ben immaginare ne esistono migliaia di specie, alcune naturali altre invece ibride.

Fiori ornamentali, presentano generalmente un fusto legnoso che può a sua volta essere rampicante o eretto e uno stelo detto a “pungiglione” per la presenza delle spine.

Le foglie possono essere lisce, seghettate o picciolate a seconda della specie. La colorazione è varia e grazie agli innesti, oggi puoi trovarle davvero di ogni colore. Come accade a molti altri fiori, anche alle rose è difficile garantire lunga vita. Capita spesso che il nostro roseto sfiorisca o che le rose appassiscano dopo poco.

Sai che c’è una soluzione a questo problema? Ecco come moltiplicarle all’infinito, le tue rose. Ti sembrerà assurdo ma ti serve un solo ingrediente per realizzare il miracolo: una banana!

Rose, come moltiplicarle con una banana

Le rose sono tra i fiori più difficili da curare e che facilmente e velocemente appassiscono. Se sei un appassionato di questa specie e cerchi un rimedio per garantire loro la sopravvivenza, ecco la soluzione che fa al caso tuo!

Solo con una banana puoi moltiplicare all’infinito le tue rose all’infinito. Come fare? Taglia gli steli di una rosa e inseriscili in una banana precedentemente forata. Riponi poi la banana all’interno di un vaso, ricoprendola con il terreno e innaffia con abbondante acqua. Ripeti la procedura di irrigazione 3 volte a settimana per 2 mesi.

Dopo 60 giorni vedrai qualcosa di incredibile: le tue radici avranno iniziato a crescere e irrobustirsi. Ora dovrai toglierle dal terreno e dalla banana che intanto si sarà decomposta e mettere le tue radici sane in un altro vaso.

Ricoprile con il terreno e innaffia. Assisterai davvero a una magia: dopo poche settimane, inizieranno a spuntare tante rose nel tuo vaso! Com’è possibile una cosa del genere? Tutto merito della banana che, essendo ricca di fosforo e potassio, a contatto con l’acqua rilascia tutti i nutrienti necessari a far attecchire correttamente le radici.

Con questa tecnica avrai rose che si moltiplicheranno all’infinito! Quasi nessuno conosce questo trucco. In tanti preferiscono ricorrere a concimi o fertilizzanti artificiali per far crescere fiori e piante.

Eppure, basta una semplice banana per dare alle rose la possibilità di crescere e moltiplicarsi. Oltre alle banane, ci sono anche altri ingredienti che possono sostituire i tradizionali concimi. Vuoi degli esempi?

Le bustine di tè che di solito buttiamo dopo averle utilizzate, puoi metterle nel terreno in cui hai piantato le tue rose. Il tannino è in grado di aumentare l’acidità del terreno e garantire alle tue rose una crescita rapida.

Anche i gusci di uovo, ricchi di calcio, sono fertilizzanti naturali che aiutano le rose a moltiplicarsi. Mettili nel terreno dopo averli tritati e lascia che le loro proprietà salutari facciano effetto.

L’aceto di mele è un altro ingrediente straordinario per far moltiplicare le tue rose. Anch’esso abbassa il pH del terreno e consente alle rose di crescere velocemente dato che è una pianta acidofila. Non abusarne però! Un eccesso può rovinare tutto.

Esistono, come puoi vedere, tanti rimedi naturali per prenderti cura delle tue rose. Non c’è bisogno di fertilizzanti tossici o chimici. Con tutti i rimedi che ti abbiamo suggerito, puoi ottenere grandiosi risultati in breve tempo e in modo naturale.

Ovviamente, devi prenderti sempre cura delle tue rose anche innaffiandole in maniera opportuna. La rosa necessita di molta acqua, soprattutto nei mesi più caldi.

In estate per esempio, dovresti innaffiare le tue rose almeno 2 volte al giorno ogni settimana. In inverno invece anche 2 volte a settimana è sufficiente e se sono esposte alla pioggia non è un male: l’acqua piovana è per esse un toccasana.