Bustine di tè sul davanzale delle finestre: risolve un problema comune in casa

Avete mai pensato a mettere delle bustine del tè direttamente sul davanzale? Sono perfette per la risoluzione di questo problema.

Se un grande estimatore del tè e ne bevi tantissimo dal mattino alla sera? Le bustine di solito si buttano nell’umido pensando che non possano più servire. In realtà, queste piccole bustine che contengono il prodotto per l’infusione non andrebbero mai buttate via perchè possono servire per scopi differenti tra cui uno impensabile. Scopriamo insieme perché andrebbero messe sempre sul davanzale?

Bustine del tè, perché non devi buttarle

Abbiamo accennato al fatto che le bustine del tè non andrebbero mai buttate via nell’umido. Per capire meglio, proviamo a fare un piccolo passo indietro: quante volte i topi cercano cibo e calore tanto da intrufolarsi dentro le abitazioni in inverno?

Stesso discorso per gli insetti, che cercando zuccheri e calore invadono le stanze dando il via alla prolificazione di batteri di vario genere. Non è di certo un discorso molto incoraggiante ed è compito di tutti tener lontano questi animali per una questione di igiene.

La prima cosa che viene in mente è di usare dei prodotti chimici, ma l’attenzione ricade subito alla spesa ingente oltre che l’inquinamento diffuso da questi ingredienti. Inoltre se in casa ci sono bambini piccoli e animali domestici è sempre bene affidarsi a dei rimedi completamente naturali, come le bustine del tè usate.

Queste bustine ricche di prodotto profumato, non preparano solo un’ottima bevanda ma sono ottime per concimare la terra per le piante oltre che allontanare topi, scarafaggi, insetti e ragni. Si evita quindi di acquistare repellenti dannosi e cari, usando ciò che avremmo dovuto buttare dentro la spazzatura dell’umido.

Come contrastare topi e scarafaggi in casa?

Ovviamente, prima di capire come usare le bustine del tè usate, sarebbe bene contrastare sempre e in ogni modo l’entrata di questi animali in casa. Prima di tutto è bene pulire e igienizzare continuamente le superfici, cercando di non lasciare alcun residuo di cibo a disposizione.

Secondo poi, conservare sempre dolci e cibi di vario tipo in barattoli ermetici al fine che gli animali e gli insetti non sentano l’odore da lontano. È importante tenere pulita la dispensa, lavare sempre i piatti dopo cena senza lasciare residui di cibo a disposizione.

Come usare le bustine del tè sul davanzale?

La bustina di tè usata migliore è quella alla menta, ma anche al naturale farà il suo effetto. Procediamo in questo modo:

Mettere in infusione il tè

Prendere le bustine non usate e spargerle sul davanzale e in alcuni angoli della casa, per essere sicuri

Oltre a profumare tutta la casa, i topi e gli scarafaggi non entreranno dalle finestre o dagli angoli della casa proprio perché non sopportano l’odore del tè e non avranno alcuna intenzione di entrare dentro l’abitazione.

È importante evidenziare che gli animali non vengono uccisi o storditi, semplicemente non entreranno in casa per via dell’odore nauseabondo che per loro è insopportabile.