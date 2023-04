Ronciglione, è il Borgo più bello d’Italia

È Ronciglione, il paese d’origine del cantante Marco Mengoni, a vincere la decima edizione de Il Borgo dei Borghi 2023

Il rinomato premio de Il Borgo dei Borghi quest’anno è stato assegnato a Ronciglione, un borgo medievale situato nel Lazio, in provincia di Viterbo.

Il premio arriva dopo un altro grande successo per il piccolo paese. Appena due mesi fa infatti festeggiava la vittoria del cantautore Marco Mengoni al Festival di Sanremo con la canzone Due Vite.

Il secondo posto è andato a Sant’Antioco, nel sud della Sardegna. A seguire Salemi, nel cuore della Sicilia, in provincia di Trapani, Castro a Lecce ed infine Campo Ligure nel genovese.

Anche per questa decima edizione a condurci tra i borghi d’Italia è stata Camila Raznovich, storica conduttrice del programma televisivo di Rai3 Kilimangiaro, volto alla scoperta del mondo e della natura. Il borgo dei borghi è infatti proprio uno speciale prodotto da Kilimangiaro. L’obiettivo è quello di mostrare al pubblico tutte le meraviglie di cui è ricca la nostra penisola. Non solo rinomate città d’arte, ma anche tutti quei piccoli borghi di cui l’Italia è piena e che nascondono dei veri e propri tesori.

Lo speciale vede in competizione 20 piccoli paesi, uno in rappresentanza di ogni singola regione. Il pubblico ha la possibilità di andare alla scoperta delle meraviglie dei singoli borghi nel corso della trasmissione, viaggiando virtualmente assieme alla presentatrice e a degli esperti.

Le votazioni

A portare a casa la vittoria è stato il borgo che ha ricevuto il maggior numero di voti, frutto della somma di quelli espressi dal pubblico da casa e di quelli della giuria. Per due settimane, dal 12 al 26 marzo, infatti, i telespettatori hanno potuto esprimere le loro preferenze accedendo al sito della Rai, nella sezione dedicata al programma.

La giuria quest’anno era composta dal geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi, lo chef stellato Rosanna Marziale ed infine lo storico dell’arte dell’Università Sorbona Jacopo Veneziani

Il primo cittadino di Ronciglione, Mario Mengoni, non ha tardato ad esprimere il suo orgoglio per il successo conquistato:

“Un’emozione grandissima ed un altro importante riconoscimento che si aggiunge a quello dei Borghi più belli d’Italia e alla risonanza mediatica e turistica di cui ha goduto la nostra città negli ultimi mesi – ha scritto il primo cittadino di Ronciglione – Grazie a tutti voi, che ci avete accompagnato e sostenuto in questa avventura de Il Borgo dei borghi, votando ogni giorno per Ronciglione!“.

Ha proseguito: “Complimenti a tutti i bellissimi borghi italiani in gara, con i quali abbiamo condiviso questa avventura indimenticabile. Per Ronciglione è stato un onore far parte di questa selezione simbolo di eccellenza italiana, in rappresentanza del Lazio. Questo traguardo sarà un’ulteriore spinta a prepararci al meglio alla stagione estiva che si avvicina, facendoci forti della nostra accoglienza e delle nostre numerose bellezze. Vi aspettiamo a Ronciglione!“.

Anche Marco Mengoni non ha mancato di festeggiare la vittoria del suo paese con una storia su Instagram.

Dove si trova

Ronciglione, un piccolo borgo in provincia di Viterbo, si trova a 400 metri sopra il livello del mare e oggi conta appena 207 abitanti. Non molto lontano dal Lago di Vico, si erge su sassi di tufo di origine vulcanica. Circondato dalla catena dei Monti Cimini, si trova nel cuore della valle di Rio Vicano.

Presumibilmente di origine etrusca e passato poi sotto il controllo dell’Impero romano, Ronciglione è stato fondato attorno all’anno mille. Accanto alle rovine medievale, si scorgono quelle rinascimentali e dell’età barocca.