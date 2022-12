Ronaldo è lo sportivo più pagato del mondo, Messi quinto

Con l’approdo in Arabia Saudita Cristiano Ronaldo è diventato ufficialmente lo sportivo più pagato del mondo con un contratto che lo porta a guadagnare circa 200 milioni di euro a stagione, praticamente il doppio rispetto al secondo di questa “speciale” classifica, ovvero il golfista Phil Mickelson.



Dopo i tanti record battuti sul campo Cristiano Ronaldo si prende anche quello economico, il portoghese diventa ufficialmente lo sportivo più pagato del mondo andando a firmare un contratto faraonico con l’Al Nassr, club che milita in Arabia Saudita.

Il portoghese, che il prossimo 5 febbraio compirà 38 anni, comanda nettamente la classifica degli sportivi più pagati del mondo con i suoi 200 milioni di euro netti a stagione.

Il calcio domina la classifica con 3 posizioni nelle prime 5, gli “intrusi” sono il golfista

Phil Mickelson ed il pugile Canelo Alvarez.

CR7 dopo questi due anni da calciatore diventerà ambasciatore per lo svolgimento del campionato del mondo 2030 in Arabia Saudita, Egitto e Grecia.



🚨 OFFICIAL: Cristiano Ronaldo joins Al Nassr, here we go! Contract valid until 2025 🇵🇹🇸🇦 #Ronaldo pic.twitter.com/HB562KnaTf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2022

Cristiano Ronaldo è lo sportivo più pagato del mondo, Messi “solo” quinto

Leo Messi, fresco campione del mondo con la sua Argentina, è al quinto posto con oltre 70 milioni di euro a stagione, al terzo posto invece c’è il compagno di squadra ed altro protagonista del mondiale Kylian Mbappè che al PSG guadagna circa 91 milioni di euro a stagione.

Chiude la Top Ten di questa particolare classifica l’ex campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton che al momento guadagna circa 54 milioni di euro a stagione.

1. Cristiano Ronaldo 200 mln 2. Phil Mickelson 102 mln 3. Kylian Mbappé 91 mln 4. Canelo Alvarez 79,8 mln 5. Lionel Messi 70,4 mln 6. Neymar 65,7 mln 7. Matthew Stafford 65,5 mln 8. Josh Allen 59,2 mln 9. Tyson Fury 56,4 mln 10. Lewis Hamilton 53,5 mln

Cristiano Ronaldo dunque stacca nettamente il rivale di sempre Leo Messi “vendicandosi” dopo la straordinaria vittoria del mondiale da parte del fenomeno argentino.

Vedremo come si evolverà la situazione legata a Kylian Mbappè, il francese infatti è il sogno di Florentino Perez che sarebbe disposto a tutto pur di averlo nel suo Real Madrid.

Per il momento però CR7 si gode questo primato e proverà ad imporsi e a farsi amare anche in Arabia Saudita portando le sue giocate e le sue esultanze anche al di fuori dei confini europei dove per anni si è dimostrato decisivo e devastante in ogni partita.