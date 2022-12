Auto, aspetta 30 secondi prima di accenderla: non lo fa mai nessuno | Cosa avviene

Auto, sai perché dovresti aspettare 30 secondi prima di accenderla? La ragione è incredibile ma non lo fa mai nessuno.

Anche tu quando ti metti in macchina sei impaziente di partire? Eppure gli esperti di motori dicono che prima di accendere il tuo veicolo dovresti aspettare 30 secondi. Ecco perché.

Auto, perché l’accensione rapida potrebbe rappresentare un problema

Auto, che passione! Le macchine sono il motore della vita quotidiana, sei d’accordo anche tu? Come riusciremmo, tra l’altro, a muoverci o a sbrigare le faccende del nostro quotidiano o semplicemente a recarci al lavoro con velocità e tranquillità senza le mostre amate automobili?

Eppure, proprio questo veicolo così apprezzato e venduto, è anche al contempo quello più odiato. Quante volte ti sarà capitato di vedere delle spie luminose senza comprendere la ragione? Magari solo il giorno prima il tuo gioiello era stato revisionato.

O quante volte ti sarà capitato di metterti in macchina, di provare ad accenderla e di rimanere fermo al punto di partenza? Sicuramente tante. Gli esperti, in particolare per quest’ultimo caso, hanno però un consiglio pratico che può aiutarti: conosci la regola dei 30 secondi?

Nessuno la mette mai in pratica eppure è salvifica. Ecco perché non dovresti immediatamente accendere la tua automobile: questa pratica salverà la tua macchina. Continua a leggere per scoprire la ragione.

Perché la regola dei 30 secondi può salvare la tua macchina

Gli esperti di motori ne sono convinti: non bisogna immediatamente accendere l’automobile e partire subito soprattutto quando il nostro gioiellino è in stato di fermo da qualche ora. Tu conosci la famosa regola di 30 secondi?

Ovviamente, le macchine di oggi non sono le stesse di 10 o 20 anni fa. I motori sono diversi e il sistema meccanico rinnovato e tecnologico. Eppure, la cosiddetta regola di 30 secondi vale anche per i modelli di ultima generazione solo che non tutti mettono in pratica questa metodica che può salvare invece il motore del tuo gioiellino.

Per quale ragione dunque si consiglia di aspettare 30 secondi prima di accendere il nostro veicolo? La risposta è semplice: in questo modo si previene l’usura delle componenti meccaniche per mancanza di lubrificazione.

Questa regola, che si deve applicare soprattutto nella stagione invernale, può preservare il motore della tua auto da rotture o danni consentendoti di risparmiare un bel po’ di soldini. La motivazione secondo cui dovresti attendere da 30 secondi fino a un minuto prima di mettere in moto la tua macchina non si limita però solo a quella che ti abbiamo appena esposto.

Gli esperti di motori ritengono infatti che questa breve attesa può allungare anche di anni la vita del tuo motore. L’avviamento della macchina a freddo, è il momento di peggiore lubrificazione per il motore del tuo veicolo e quello di maggior contaminazione perché il catalizzatore non ha raggiunto ancora la temperatura idonea.

La cattiva combustione altro non è che il carbonio che si attacca alle parti meccaniche del veicolo graffiandole. Attendendo invece appena trenta secondi, tutti questi problemi non si verificheranno.

Attenzione a mettere però in pratica la regola dei 30 secondi! Non basta semplicemente aspettare ma l’accelerata deve essere anche dolce per evitare una iniezione eccessiva di benzina.

Aspettare invece più di un minuto non è cosa positiva per l’automobile perché il motore potrebbe risentirne per via dell’eccessivo surriscaldamento. Insomma, metti anche tu in pratica questa semplice regola e vedrai che la tua macchina e il tuo portafoglio ti ringrazieranno.