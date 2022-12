Il Real Madrid pensa ancora a Mbappè: in estate pronto l’assalto

Leo Messi ha vinto il mondiale ma la straordinaria tripletta di Kylian Mbappè non è ovviamente passata inosservata ed il Real Madrid è pronto a fare follie per ingaggiare il fenomenale attaccante parigino.

Già nella scorsa estate le parti erano state vicinissime, ora Florentino Perez studia un nuovo assalto al numero 10 per renderlo la nuova stella dei blancos.



Il faraonico rinnovo di Mbappè non spaventa Florentino Perez che sarebbe disposto a fare follie pur di vedere il francese nel suo Real Madrid.

La simpatia è reciproca, il classe ’98 infatti non ha mai nascosto la sua ammirazione verso il club spagnolo e potrebbe decidere di lasciare il suo Paese per ripercorrere gli straordinari successi di CR7 e vincere finalmente la tanto sognata Champions League.

Il presidente dei Galacticos non è nuovo a follie di mercato e durante la prossima estate farà, con ogni probabilità, una nuova offerta al fenomeno parigino.

Sono tanti gli ex marinisti che vorrebbero il numero 7 a Madrid, recentemente è stato Guti a incoronare Mbappè come il calciatore più forte del mondo incentivando ancor di più il club per tesserarlo.

🇦🇷 Lionel Messi at age 23;

🏟️ 269 games

⚽️ 180 goals

🎯 82 assists

🏆 11 major trophies 🇫🇷 Kylian Mbappé at age 23;

🏟️ 302 games

⚽️ 222 goals

🎯 111 assists

🏆 12 major trophies 🔝#FIFAWorldCup Stats #Messi𓃵|#Mbappe|#ARGFRA pic.twitter.com/VlWPoFsQxD — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) December 17, 2022

Il desiderio del Real Madrid si chiama Kylian Mbappè

Se è vero che “i migliori devono giocare al Real Madrid” allora il futuro di Mbappè deve essere assolutamente al Santiago Bernabeu.

Il francese è un fenomeno assoluto ed anche in questo mondiale ha ampiamente dimostrato di essere determinante e decisivo nelle partite importanti.

Il contratto del classe ’98 scade nel 2024 ma la sensazione è che Florentino Perez abbia tutta la volontà di accelerare i tempi e di voler portare il francese a Madrid già nella prossima estate.

Mbappè ha firmato soltanto un biennale con il PSG lasciando più di una porta aperta al Real Madrid che ora dovrà cercare di convincere il giocatore con un’offerta mai vista prima in un club calcistico.

Il “mal di pancia” continua e potrebbe espoldere definitivamente in caso di ennesimo fallimento in Champions League del Paris Saint Germain.

Guti ha messo la pulce nell’orecchio a Florentino ed il Real si farà trovare pronto per l’ennesimo grande colpo di mercato della sua storia, il destino di Mbappè sembra sempre più nella direzione di Madrid.

Queste le parole di Guti al “Chiringuito”:

“Vederlo giocare nel Psg mi provoca rabbia, e non solo per il Real ma anche per la Liga. Uno come lui darebbe grande forza al nostro campionato, la Liga deve sempre avere i migliori del mondo. Posso capire che ci siano dei tifosi che sono stati male per quanto è successo perché tutti vedevamo Mbappé come un nuovo giocatore del Madrid, è stata una grandissima delusione e questa delusione, questa ira, sono evidenti. Però poi ti rendi conto che è stata una decisione personale e pensi che il Madrid non può chiudere la porta a un giocatore così spettacolare. Non lo può fare. Per quanto potrà farci divertire e per quanto potrà dare al club. Penso che Mbappé sia un giocatore fatto per il Real, e poi se vuole fare ciò che hanno fatto Messi e Cristiano Ronaldo deve giocare nel Real Madrid perché nel Psg non ce la farà. Per me il Madrid deve andare a prenderlo subito, ora. Nel mercato ci sono buoni elementi, ma nessuno come lui. Sì, Haaland forse, ma uno scalino sotto. Mbappé è unico. Solo lui può dare ciò che Messi ha dato al Barcellona o Ronaldo al Madrid. Nessun altro”.