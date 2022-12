Ufficiale: Cristiano Ronaldo ha firmato con l’Al Nassr

Dopo la lite con il Manchester United e la delusione per l’uscita dal mondiale del suo Portogallo, Cristiano Ronaldo ha deciso di scegliere l’Al Nassr firmando con il club arabo un biennale da circa 200 milioni di euro a stagione.

La notizia arriva direttamente dal club che ha annunciato l’acquisto del fenomeno portoghese tramite i propri canali social.



La carriera di Cristiano Ronaldo proseguirà in Arabia Saudita: il fenomeno portoghese ha scelto l’Al Nassr accettando un contratto da circa 200 milioni di euro a stagione.

Il numero 7 si era presentato al mondiale in Qatar come svincolato di lusso dopo la rescissione con il Manchester United e da quel momento in poi il club arabo ha cercato in ogni modo a convincerlo a sposare la causa araba.

CR7 è convinto della sua scelta e ora ha l’obiettivo di elevare il calcio arabo e portare la sua immagine a splendere anche oltre i confini europei regalando al suo nuovo club trofei e grandi vittorie.

“Sono ansioso di provare un nuovo campionato in un altro Paese. Il progetto dell’Al Nassr è molto stimolante e sono entusiasta di unirmi ai miei compagni per aiutare la squadra a ottenere più successi“.

Cristiano Ronaldo’s guaranteed football salary at Al Nassr will be close to $90m per year. 🇵🇹🇸🇦 #Ronaldo Commercial/sponsorship deals (already approved by Cristiano’s camp) will be included in the agreement to bring total salary close to $200m. pic.twitter.com/0ILHxeuoK5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2022

Cristiano Ronaldo riparte dall’Arabia Saudita: ufficiale il suo passaggio all’ Al-Nassr

Tanta curiosità sul passaggio di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr: al termine del periodo da calciatore infatti il portoghese dovrebbe vestire i panni dell’ambasciatore dell’Arabia Saudita per ospitare (insieme a Egitto e Grecia) l’edizione del campionato del mondo del 2030.

Il fenomeno portoghese ora dovrà riprendere la migliore condizione fisica per trascinare il suo nuovo club e cercare di arricchire ulteriormente il proprio palmares individuale.

Ronaldo si appresta cosi a vivere un nuovo capitolo della propria carriera, sicuramente meno prestigioso e stimolante dal punto di vista tecnico ma senza dubbio faraonico dal punto di vista economico con il fenomeno di Madeira che andrà a guadagnare circa 200 milioni di euro a stagione.

Dopo i vari tentativi di Jorge Mendes dunque sfuma la possibilità di vedere ancora una volta Cristiano in Champions League, per lui ora una nuova avventura in cui proverà ad affermarsi e conquistare i suoi nuovi tifosi.