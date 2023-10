Roma: aggredisce due persone con il machete e scappa, è caccia all’uomo

Ancora nessuna traccia dell’uomo che ieri sera ha aggredito due persone di originalità straniera fuori da un negozio di kebab a Roma, in Via Casilina nella zona di Tor Pignattara.

Le due persone aggredite sono attualmente ricoverate in ospedale, una di loro è in gravi condizioni e sta lottando tra la vita e la morte. Ignare le cause dell’aggressione, la prima ipotesi è che sia avvenuta al culmine di una lite. L’uomo, non ancora identificato, dopo aver massacrato con il machete le due vittime si è dato alla fuga sotto lo sguardo terrorizzato di decine di testimoni. Le ricerche dell’uomo sono ancora in corso.

L’aggressione è avvenuta in Via Casilina nella zona Tor Pignattara a Roma, davanti ad un negozio di kebab, ad assistere all’episodio una decina di testimoni rimasti sotto shock e terrorizzati dall’accaduto.

L’aggressione sarebbe avvenuta alle ore 19:30 di ieri, 3 ottobre 2023, e tra le prime ipotesi al vaglio è che sia stato il culmine di una lite precedentemente iniziata.

Le due vittime al momento dell’aggressione si trovavano dinanzi al negozio di kebab e sono state aggredite con il machete ricevendo colpi in varie zone del corpo.

Una delle vittime si trova in grave condizioni ed è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale San Giovanni dove è stato sottoposto un intervento e attualmente sta lottando tra la vita e la morte.

L’altra vittima invece sembrerebbe non essere in pericolo di vita ma anch’essa ha riportato diverse ferite che hanno determinato il ricovero presso il policlinico Umberto I.

L’arrivo delle forze dell’ordine e l’avvio alle indagini

Il 112 si è recato sul luogo dell’aggressione in seguito alle decine di telefonate ricevute da testimoni e da chi ha notato il “caos” che si è generato intorno al luogo dell’aggressione.

Al loro arrivo le due vittime erano a terra in gravi condizioni, sul posto sono giunti anche gli operatori del 118 che si sono apprestati a dare i primi soccorsi e poi a trasportare le vittime in ospedale in codice rosso.

Le forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’aggressione hanno avviato subito le ricerche dell’aggressore che è ancora attualmente in fuga. Sono state inoltre avviate le indagini necessarie in questi casi.

Ad intervenire sul posto sono stati gli agenti appartenenti al commissariato Sant’Ippolito e al commissariato di San Lorenzo.

Le indagini saranno condotte dal commissariato Prenestino insieme alla Squadra mobile di Roma. I testimoni presenti sul luogo dell’aggressione hanno già tutti rilasciato la loro testimonianza.

Gli inquirenti hanno effettuato anche dei controlli nelle vie circostanti per verificare la presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza per acquisire i filmati, la speranza è che possano aver ripreso in volto l’autore dell’aggressione.

Al momento l’aggressore ancora non è stato identificato e risulta essere in fuga.