Prorogato il bonus bollette, si potrà richiedere anche ad ottobre

È stato prorogato il bonus bollette anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, le regole non cambieranno si potrà accedere al bonus se si ha un Isee non superiore ai 15mila euro.

Questa soglia cambia nel caso in cui ci siano famiglie più numerose, ossia almeno 4 figli a carico, e allora l’Isee non dovrà superare i 30mila euro. Il bonus verrà erogato direttamente in bolletta. Per la bolletta del gas confermata l’Iva al 5% e l’azzeramento degli oneri.

È stato prorogato il bonus bollette, sarà possibile chiederlo anche ad ottobre

È stato prorogato di altri tre mesi il bonus bollette previsto per le bollette di luce e gas, questo è stato possibile grazie al decreto legge n°131 del 29 settembre 2023.

Sarà possibile perciò richiedere il bonus anche questo mese e verrà riconosciuto anche per i seguenti: novembre e dicembre.

Rimangono invariati i requisiti per poter accedere all’agevolazione, sarà perciò necessario avere un Isee non superiore ai 15mila euro, la soglia sale in base alla composizione della famiglia.

A causa dell’instabilità dei mercati internazionali che interessano gas e petrolio ma anche a causa delle tasse i prezzi delle bollette, come quelle dei carburanti, continuano a salire e questo spinge l’inflazione a crescere.

Il Governo Meloni cerca con i bonus di aiutare le famiglie, presenti sul territorio italiano che si trovano in maggiori difficoltà finanziare, ad affrontare questo periodo con i bonus.

Il bonus bollette rientra tra queste misure, è infatti stato realizzato per poter ridurre la spesa familiare che viene sostenuta per l’energia elettrica, per il gas naturale e per la spesa idrica.

Questo bonus non è di certo una novità anzi è un bonus che ci accompagna da diverso tempo, negli ultimi mesi è però stato potenziato e sono stati stanziati altri 110 milioni di euro per il terzo trimestre.

Con il decreto del 25 settembre 2023 sono state riconfermate le regole già modificate nel decreto legge numero 79/2023. Il Governo ha previsto un contributo straordinario per il quarto trimestre.

I beneficiari del bonus sociale elettrico potranno vedere il loro contributo crescere, è infatti previsto che l’importo del bonus sarà aumentato per i nuclei familiari più numerosi.

Sempre con questo decreto legge è stato riconfermato l’azzeramento degli oneri di sistema previsti sul gas. È stata inoltre riconfermata l’Iva agevolata sul gas, che sarà ancora del 5%.

Sarà compito dell’Arera, l’autorità per l’Energia, che dovrà stabilire l’importo del contributo che verrà ripartito in tre mesi in base ai consumi previsti.

Chi può accedere al bonus bollette

Il bonus verrà erogato, come in precedenza, direttamente in bolletta, e ad accedere al bonus saranno le famiglie che hanno un Isee non superiore ai 15mila euro.

L’importo sarà differente in base al numero dei componenti familiari e in base alla situazione economica della famiglia in questione.

La soglia può anche salire, infatti è previsto che per le famiglie più numerose, ossia che hanno almeno 4 figli a carico, l’importo dell’Isee è di 30mila euro.

Per aiutare le famiglie più bisognose sono stati stanziati, dal Consiglio dei Ministri, in totale 1,3 miliardi di euro solo nel quarto trimestre.