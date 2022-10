Rita Dalla Chiesa, la figlia è proprio lei e non lo sapevamo: più famosa di mamma

La figlia di Rita Dalla Chiesa è identica alla madre e, nonostante sia molto riservata, è quasi più famosa della madre. Vediamo chi è.

L’ex conduttrice di Forum, Rita Dalla Chiesa, ha un’unica figlia, biondissima come lei.

Che fine ha fatto Rita Dalla Chiesa

La storica conduttrice di Forum ed ex moglie del compianto Fabrizio Frizzi, Rita Dalla Chiesa, avrebbe dovuto partecipare al GF Vip. Fino all’ultimo, si credeva che avrebbe varcato la soglia di Cinecittà ma non è stato così.

La sua carriera e la sua vita sono state costellate da grandi successi, amore ma anche tanti dolori. Non tutti ricorderanno che Rita Dalla Chiesa è la prima figlia di Carlo Alberto Dalla Chiesa, il generale vittima, nel 1982 della strage per mano della Mafia di via Chiarini. La conduttrice, all’epoca, aveva 35 anni.

Per quanto riguarda l’amore, ha avuto due grandi amori. Il primo che è nato e cresciuto sotto i riflettori con Fabrizio Frizzi. Con lui, morto nel 2018, c’è stata dieci anni fino a quando non ha scoperto un tradimento da parte di lui. Il primo matrimonio, però, fu con Roberto Cirese da cui ebbe la sua unica figlia ovvero Giulia Cirese che oggi appare identica a sua madre.

Chi è Giulia Cirese

La primogenita di Rita Dalla Chiesa è nata nel 1971 e oggi ha 50 anni. Il legame con sua mamma è speciale ma, nonostante la celebrità di Rita, Giulia ha scelto di vivere una vita più riservata.

Guardandole una affianco all’altra sembrano identiche. La carriera di Giulia è stata costellata da diverse cose. In primis, grazie alla sua passione per il canto incise un disco ma non ha avuto successo, probabilmente, proprio a causa della sua timidezza.

Per questo motivo, ha scelto di vivere la sua carriera dietro le quinte. Oggi, infatti, lavora come segretaria e consulente di testi per diversi programmi televisivi. Galeotto è stato per lei il set di Uno Mattina dove ha conosciuto Massimo Santoro, suo marito. Tanto che scelse di abbandonare il lavoro per portare avanti la sua storia d’amore.

Dalla loro unione è nato Lorenzo. Nel 2017 Santoro morì a causa di una malattia contro la quale aveva lottato fino alla fine. A causa della morte del genero, la Dalla Chiesa gli dedicò delle tenere parole.

Oggi Giulia tiene molto alla sua privacy ed è una donna in carriera che, in Puglia, ha scelto di candidarsi alle elezioni. Sui suoi social spesso capita nel feed la sua mamma, con cui vive in simbiosi.