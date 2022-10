“Il nuovo uomo”, l’indiscrezione su Ilary Blasi: chi le avrebbe rubato il cuore dopo Totti

By

Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è su tutte le prime pagine della cronaca rosa del nostro Paese, le notizie che circolano sulla loro “battaglia” per il patrimonio sono davvero tantissime. E ora anche in un programma famosissimo esce fuori una voce su Ilary. Ecco quale.

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati dopo vent’anni insieme, ormai lo sappiamo tutti. I due vip hanno sconvolto tutti i loro fan con questa notizia, lo scorso luglio, e ora dopo un’estate passata ognuno per conto suo, stanno affrontando il divorzio vero e proprio.

Le notizie su di loro sono davvero tantissime, ogni giorno esce qualcosa di nuovo. Ma è un programma molto famoso di Canale 5 che svela un’indiscrezione sulla bella conduttrice e il suo “nuovo amore”. Di cosa parliamo? Scopriamolo subito.

Striscia La Notizia svela: “Questo è il nuovo amore di Ilary”

Ilary Blasi è diventata negli anni una delle conduttrice più seguite dal pubblico italiano: con la sua conduzione prima al GF Vip e ora all’Isola dei Famosi ha conquistato tutti, grazie alla sua irriverenza, schiettezza e simpatia.

In questi mesi, però, Ilary sta affrontando la prova più dura della sua vita, ovvero mettere fine al matrimonio con Francesco Totti, l’ex calciatore con il quale ha condiviso ben vent’anni della sua vita.

Il loro divorzio è sulla bocca di tutti, anche a Striscia la Notizia, il programma satirico inventato da Antonio Ricci.

Infatti, in una delle ultime puntate, hanno mandato in onda un servizio “esclusivo”, in cui il deepfake di Ilary svela qual’è il suo vero amore. Per deepfake si intende una tecnologia che mette insieme il volto di Ilary con la voce di una sua imitatrice, con un risultato sorprendente.

Insomma, durante questo intervento della finta Ilary, viene svelato chi è il nuovo amore della conduttrice secondo Striscia: “Sono qui per presentarvi il nuovo ometto di casa. Eccolo qua, se chiama Patacca”, annuncia mostrando alle telecamere un barboncino bianco. Yn misto tra un Cartier e un Patek Philippe”.

Con ironia, l’imitatrice di Ilary evidenzia la polemica aizzata proprio da Totti, sul fatto che Ilary avrebbe rubato alcuni orologi di valore dalla cassaforte di casa. Inoltre, mette l’accento sul fatto che Fabrizio Corona ha appellato Ilary come “caciottara”, dicendo:

“E poi andate a dì in giro che so ‘na caciottara. ‘Na caciottara io? So ‘na signora e rispondo sempre con un gesto signorile”.

Un’imitazione che non mirava certo a offendere, ma a sorridere in una situazione davvero delicata.

Ilary Blasi, la domenica in famiglia

Le chiacchiere sul divorzio sono tantissime, ma Ilary Blasi sta provando a vivere la sua vita con normalità, nonostante di certo la situazione non sarà delle migliori per lei e la sua famiglia.

Ma in questo momento difficile, la cosa più importante per lei sono proprio i suoi familiari, che le stanno vicino in ogni momento.

Questa domenica, per esempio, ha pranzato con tutti i Blasi in un bel ristorante al mare, come ha mostrato sui social network (che sta utilizzando sempre di più da quando si è separata).

Insieme ai genitori, alla nonna e alle sorelle, Ilary era anche con i tre figli, Chanel, Cristian e Isabel, come ha mostrato nelle sue stories.

Una rimpatriata che, di certo, ha fatto trascorrere a Ilary e ai suoi figli ore spensierate, in un periodo che non è facile da affrontare.