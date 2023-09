Rinviato lo sciopero del trasporto locale, 24 ore di stop il 9 ottobre

Dopo la precettazione del Ministro Matteo Salvini, che questa mattina ha firmato per una mobilitazione di 4 ore, lo sciopero previsto per il 29 settembre è stato rimandato.

Per i sindacati 4 ore di stop non sono sufficienti, e la mobilitazione è stata quindi fissata per il prossimo 9 ottobre.

Rinviato lo sciopero del trasporto pubblico locale programmato per venerdì 29 settembre. Dopo che “il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha firmato la precettazione”, lo stop dei trasporti, proclamato per 24 ore e ridotto a sole 4, è stata posticipato al 9 ottobre. “Non bastano 4 ore, non bastano ai lavoratori per rivendicare i propri diritti”, afferma in una nota l’Unione sindacale di base.