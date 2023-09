Avviati i lavori di riqualificazione del centro sportivo a Caivano

Questa mattina è iniziata la bonifica del centro sportivo Delphinia e del teatro del parco Verde di Caivano, come promesso dalla premier Giorgia Meloni, nel corso della sua visita nel quartiere in provincia di Napoli, lo scorso mese di agosto.

A lavoro il reparto specializzato in questo genere di attività dell’Esercito Italiano. A commentare l’avvio dei lavori nel Parco Verde, il commissario Fabio Ciciliano, nominato per la riqualificazione della periferia partenopea, salita agli onori della cronaca nelle ultime settimane per una recente vicenda di abusi sessuali su due cuginette di 10 e 12 anni. Proprio ieri, 26 settembre, sono stati arrestati i presunti artefici delle violenze: si tratta di 7 minorenni e 2 maggiorenni.

Avviati i lavori di riqualificazione a Caivano

Sono partiti questa mattina alle 9, puntuali, i lavori di riqualificazione del centro sportivo Delphinia e del teatro nel Parco Verde di Caivano. A lavoro i militari dell’Esercito Italiano, che con le ruspe stanno abbattendo quel che resta delle due strutture, ormai fatiscenti.

A commentare i primi lavori, che la premier Giorgia Meloni aveva promesso durante la sua visita a Caivano, il commissario Fabio Ciciliano, nominato dal governo per riqualificare il comune dell’area ovest di Napoli, da anni terra di spaccio e di camorra. “Abbiamo iniziato da qui perché si deve dare un segnale importante di ripristino di quella che è stata una importantissima realtà per il territorio che con il passare del tempo poi è diventato quello che penso abbiate già in qualche maniera dimostrato con le immagini”, ha detto Ciciliano, che ha sottolineato la presenza dello Stato, in un momento in cui sembrava essere un po’ defilato.

Abusi sessuali su due cuginette del Parco Verde

Il Parco Verde di Caivano, diventato ormai simbolo di degrado e spaccio, è stato recentemente oggetto di due blitz, che hanno visto impiegati oltre 400 uomini delle forze dell’ordine.

Proprio nella giornata di ieri, sono state fermate nove persone, accusate di aver abusato sessualmente di due cuginette, di 10 e 12 anni, residenti proprio nel Parco Verde. Gli indagati sono 7 minorenni e due maggiorenni. Le due bambine sarebbe state abusate in più di un’occasione e gli abusi sarebbero stati ripresi con il cellulare da alcuni degli indagati, finiti ieri in manette.