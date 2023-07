Rinnova la vecchia casa abbandonata in campagna: se la vedi ora non la riconosci

Un uomo rinnova la casa vecchia abbandonata e la trasforma. A vederla adesso è irriconoscibile, ma scopriamo quello che ha fatto per farla diventare così!

Quanto ha fatto un uomo per rinnovare una casa abbandonata e malandata ha dell’incredibile. Il bello è che ha rifatto anche i servizi igienici, che non c’erano, e sistemato tante altre cose. Scopriamo come è diventata ora la sua casa!

Vecchia casa abbandonata: prima ha pulito tutto e poi ha iniziato i lavori

Il giovane ha tolto prima di tutto le sterpaglie e i rami che si erano abbattuti sulla casa con un rastrello e con forza li ha tirati giù. Ha tolto tronchi e cumuli di foglie grossi, che occupavano il suolo e li ha gettati via. In questo modo ha liberato la parte superiore della vecchia casa e anche quello che doveva essere il suolo.

Con una pala ha raschiato tutto il terreno e tolto tutte le erbacce e quello che era presente, così da potervi lavorare senza difficoltà. Poi ha preparato una malta con cemento per poter rafforzare i mattoni rossi che componevano il muro e rendere la struttura più resistente.

Così ha preso due utensili da muratore, con uno ha cominciato ad applicare la malta e con l’altra la stendeva per uniformare le pareti e renderli più forti. L’uomo ha usato la stessa procedura per tutte le pareti e quando ha finito a cominciato a scavare una buca con la pala nel punto dove doveva installare il WC.

Il giovane ha realizzato lo scarico del wc

Nel fare la buca ha insistito a renderla più profonda nel punto basso della parete e quando ha raggiunto la profondità necessaria ha installato il tubo di scarico. Dall’altro lato della parete ha scavato una buca molto profonda per inserirvi un contenitore molto capiente, dove far confluire lo scarico del gabinetto.

Prima di inserire il grande contenitore blu, ha fatto un buco laterale per introdurvi il tubo che dove essere collegato a quello del wc. Dopo aver allungato il tubo ricurvo con un pezzo di tubo dritto, lo ha introdotto nel buco, avendo cura che l’altro pezzo andasse a collegarsi con il tubo del wc.

Poi ha cominciato a coprire il tubo e la zona intorno al contenitore blu con la terra, aiutandosi con la pala, facendo attenzione a non far cadere terriccio nel contenitore. Successivamente il giovane ha posizionato dei mattoni sotto al tubo del wc, per farlo stare ben saldo e ha coperto la zona con la terra, lasciando il tubo fuori. Poi ha preso un gabinetto, ha tolto il tubo di collegamento con quello sottostante e vi ha mezzo sopra il wc.

Vecchia casa abbandona: gabinetto circondato da un pavimento solido

A questo punto doveva fissarlo al terreno per non farlo spostare, così il giovane ha preso dei mattoni per creare intorno una base solida. Dopo aver sistemato i mattoni, ha preparato nuovamente la malta con cemento e acqua e con questa ha coperto i mattoni che aveva posizionato intorno al gabinetto. Quando ha finito l’opera, ha pulito il gabinetto che si era sporcato di malta e proseguito con la riparazione del tetto.

Il giovane ha preso delle assi in legno, le ha fissate con i chiodi su quelli posti ai lati, sopra ha messo delle tegole, poi la malta e poi ancora le tegole. Il tetto era pronto, così ha proseguito con altri lavori necessari per rendere fruibile i servizi igienici. Ha infatti scavato uno scolo e messo la griglia per far passare gli scarichi sotto e farli confluire nel terreno, in modo da non emanare cattivi odori.

Ha anche realizzato un percorso con dei tronchetti di legno fissati nella malta per andare nei servizi igienici, ha realizzato un cancello con tronchi in legno per l’ingresso e sistemato anche i soffitti nella casa, rendendoli più sicuri. La casa, che era vecchia e abbandonata, è tutta un’altra cosa!