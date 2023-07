Incendio all’aeroporto di Catania, nessun ferito grave

Nella tarda serata di ieri un incendio è divampato all’interno dell’aeroporto di Catania interessando il piano inferiore e il terminal partenze situato nella struttura centrale. Le fiamme sono state domate dopo l’una, l’aeroporto è però stato invaso completamente da un denso fumo nero che ha portato alla chiusura della struttura almeno fino alle 14 di mercoledì, 19 luglio 2023.

Non ci sono vittime ma molte persone sono rimaste ferite, non in modo grave. Sono molte infatti le persone che sono rimaste intossicate dal fumo scaturito dall’incendio e che si trovano al momento sotto shock per la paura. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco. L’incendio è stato spento ora si indaga sulle cause che hanno portato allo sviluppo delle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno in un primo momento circoscritto l’incendio e poi spento completamente le fiamme.

Lo scalo è stato a lungo invaso dal fumo creatosi a causa delle fiamme che hanno interessato la struttura e per questo motivo è stato completamente evacuato.

Al momento non risultano esserci feriti gravi ma solo un numero consistente di persone intossicate dal fumo o che si trovano in stato di shock per la paura derivata dallo scoppio dell’incendio.

L’aeroporto di Catania ha diffuso la notizia che al momento tutte le operazioni di volo sono sospese almeno fino alle ore 14 della giornata di mercoledì, 19 luglio 2023, non è però certo se riprenderanno effettivamente in quell’orario.

Le prime informazioni sull’incendio che si è sviluppato all’aeroporto di Catania

Secondo quanto ricostruito al momento le fiamme sono partite dal piano inferiore e si sono poi estese nel terminal partenze che si trova nella struttura centrale.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco con il supporto anche della Sede del Comando provinciale che hanno provveduto all’evacuazione dei passeggeri e del personale che si trovava nella struttura al momento dell’incendio.

L’incendio è stato circoscritto intorno all’1:00 di questo 17 luglio 2023, è stato in seguito spento e si sta provvedendo a mettere in sicurezza l’intera area.

Al momento dello scoppio delle fiamme si è generato il panico in aeroporto, la paura ha dato il via ad un fuggì fuggi generale tra chi gridava e chi piangeva.

Anche al causa del fumo che ha invaso completamente il terminal, la sua densità impediva quasi completamente alle persone di vedere dove stavano andando in quei minuti di fuga generale.

Il personale addetto alla sicurezza dell’aeroporto si è impegnato a spingere fuori dalla struttura le persone che erano in attesa di partire o che erano in arrivo nel terminal, tra le urla di “fuori, fuori tutti”.

Come riportato dallo scalo di Catania non ci sono stati danni a persone. Diverse le testimonianze raccolte dai media delle persone che assistito al divamparsi dell’incendio.

Ora le autorità dovranno eseguire le indagini necessarie che permetteranno di capire le motivazioni che hanno dato vita all’incendio.

La Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, ha comunicato questa mattina che a causa dell’incendio tutte le operazioni di volo saranno sospese fino a mercoledì 19 luglio.