Spruzza questo sul muro di casa per rimuovere tutte le macchie di umidità dalle pareti

Prova a spruzzare questo sul muro della tua casa per poter rimuovere le macchie di umidità dalle pareti. Funziona davvero e in poco tempo. Provare per credere.

Per togliere le macchie di umidità presenti sulle pareti di casa, ci sono svariati consigli molto efficaci da mettere in pratica. Metodi naturali che vi aiuteranno a eliminare l’umidità sui muri di casa. Nel momento in cui il grado d’umidità in casa risulta molto alto, può essere nocivo non solo per la vostra abitazione ma anche per la vostra salute. Difatti la presenza d’umidità si manifesta anche tramite le macchie sui muri di casa. Ecco cosa fare per liberarsene e anche subito.

I problemi causati dall’umidità: di che cosa stiamo parlando

Spesso si sente parlare del problema dell’umidità che investe le nostre case. Quanti di noi si sono ritrovati a dover combattere questa problematica senza mai vincerla?! Sicuramente tanti di noi staranno facendo cenno con la testa. Ma perchè?

L’eccedenza di umidità in casa è spesso dovuta da un modo di ventilare non sufficiente, dalla carenza di impermeabilizzazione e da un isolamento delle pareti che si mostra piuttosto scarso. Nel momento in cui il livello d’umidità supera la percentuale del 65%, può diventare assolutamente una fonte di pericolo per il proprio benessere e per quello della casa.

Inoltre l’umidità finisce col rovinare pure le pareti di casa, con l’aggiunta della muffa, di batteri e funghi che fanno male alla salute.

Ecco che una prolungata esposizione all’umidità può causare delle patologie croniche, allergie e problematiche a livello respiratorio. Cosa far a tal proposito?

Successivamente scoprirete come rimuovere in modo valido le macchie d’umidità dai muri, prevenendo la rovina della vernice.

I diversi tipi di macchie e il metodo per liberarsi delle macchie d’umidità

Le macchie di umidità si notano principalmente sui muri e sul soffitto, provocando pure delle tracce di muffa presenti sui mobili. Questi ultimi quando sono costituiti dal legno, possono iniziare a deteriorarsi sprigionando negli ambienti casalinghi uno sgradevole odore di muffa.

L’alto livello di umidità si capisce quando le macchie diventano più tendenti al marrone e si vanno a ingrandire.

La chiazza dovuta da perdite o infiltrazioni, assume un colore differente rispetto alla tonalità del muro.

Se la fonte dell’umidità non è recente, le macchie possono apparire brunastre per via di una vecchia perdita. Quando è causata da un fungo, è preferibile rivolgersi a un professionista, per togliere i parassiti dalla vostra casa.

Eppure sembra esserci un metodo che è davvero efficace in tal senso.

Tra i metodi migliori e del tutto naturali per trattare tale problematica, troviamo sicuramente il bicarbonato di sodio che è economico e serve non solo per deodorare, ma pure per disinfettare e smacchiare.

Infatti diluendo due cucchiai di bicarbonato in mezzo bicchiere d’acqua, potrete ottenere una pasta utile da usare sulle macchie tramite una spugna.

Altri metodi da utilizzare: ecco gli altri ingredienti che potrete utilizzare

Oltre al metodo citato poc’anzi ce ne sono tanti altri a cui si può fare riferimento. Il talco per esempio è un altro rimedio naturale di grande validità.

Difatti si tratta di un efficiente supporto per liberarsi dei cattivi odori e delle macchie maggiormente difficili da trattare. Ecco perché riesce a contrastare le macchie d’umidità. Vi basterà stenderlo sulle chiazze umide con un panno asciutto. Lasciarlo per massimo 15 minuti, ripetendo l’applicazione fino all’eliminazione della macchia.

Anche il carbone di legna si può utilizzare contro l’umidità mettendone dei pezzi in una pentola priva di coperchio.

Allo stesso modo anche l’olio dell’albero del tè si può adoperare mescolando un paio di cucchiai di un olio essenziale di tea tree con 2 tazze d’acqua. Mettere la soluzione in uno spray e spruzzarlo sulle macchie d’umidità.

Poi si può inserire della gomma arabica in un recipiente di vetro, che successivamente si andrà a mettere nella zona della casa dove c’è più presenza di umidità.

Inoltre una tazza di aceto di sidro di mele mescolato a 3 litri di acqua, si può mettere in posa per 20 minuti sulla superficie bagnata, togliendo l’umidità eccedente mediante un panno asciutto.

Anche il sale marino posto in contenitori sparsi per la casa, può aiutare efficacemente per l’umidità.

La candeggina strofinata sulla macchia è un altro rimedio molto valido per togliere l’umidità. Infine sono di grande utilità una continua ventilazione della casa e l’uso di un deumidificatore elettrico.

Insomma come si può notare ci sono davvero tanti metodi che possono essere utilizzati per riuscire a risolvere questa problematica che può essere una problematica anche a livello di salute.

Ecco che è importante intervenire quanto prima possibile con metodi naturali e allo stesso tempo efficaci. Metodi facilmente reperibili e di cui non riuscirete più a fare a meno dopo aver visto l’effetto che hanno. Come si dice in questi casi, provare per credere!