È morto il presunto killer della strage in Georgia avvenuta lo scorso sabato

È stato ucciso dalla polizia, Andre Longmore, il quarentenne di Hampton ritenuto responsabile della strage verificatasi in Georgia lo scorso sabato e che ha visto la morte di quattro persone, tre uomini e una donna.

L’uomo è stato raggiunto dalla polizia e ucciso durante uno scontro a fuoco in cui sono rimasti feriti anche tre agenti, uno dei quali si trova in gravi condizioni. Ancora sono ignare le cause della strage in Georgia, ciò che si è appreso nelle ultime ore è che le quattro vittime vivevano tutte nello stesso quartiere di Longmore.

È stato ucciso Andre Longmore il presunto killer della strage in Georgia

Lo sceriffo Henry Reginald Scandrett ha diffuso la notizia, durante una conferenza stampa, che Andre Longmore è morto.

L’uomo è il presunto killer della strage che si è verificata in Georgia lo scorso sabato e che ha visto morire tre uomini e una donna a Hampton, nello Stato della Georgia.

L’uomo si era dato alla fuga, è stato rintracciato dallo polizia locale ed è morto in uno scontro a fuoco in cui sono rimasti feriti anche tre agenti, uno dei quali si trova in gravi condizioni.

L’ufficiale che è in grave condizioni, dalle prime informazioni, è stato colpito alla schiena ed è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza, in elicottero, al centro traumatologico di Atlanta.

Lo sceriffo ha dichiarato che respira, è cosciente e parla. Ha poi continuato la sua conferenza stampa dicendo “Il mostro è morto”. Confermando che la caccia all’uomo è terminata all’interno della contea di Clayton che si trova vicino a Hampton.

È qui infatti che l’uomo è stato trovato ed è stato rintracciato. L’uomo infatti era stato da subito affrontato e aveva risposto al fuoco dandosi alla fuga, è stato poi però rintracciato nuovamente e si è verificato un nuovo scontro a fuoco in cui ha perso la vita.

James Turner, capo della polizia di Hampton, ha reso noto che le persone che ha ucciso il presunto assassino sono tutte residenti del quartiere di Dogwood Lakes dove abitava anche il presunto killer, è ancora ignoto il movente.

La ricostruzione della strage in Georgia

Sabato mattina un uomo di 40 anni, che si sospetta fosse Andre Longmore, ha aperto il fuoco in Georgia precisamente negli Hampton uccidendo quattro persone. Tre uomini e una donna di cui ancora non sono state rese note le identità.

I quatto omicidi non sono però avvenuti tutti nello stesso posto, infatti da quanto ricostruito le quattro vittime sono state raggiunte in quattro punti diversi della città.

L’uomo residente di Hampton, una città con circa 8500 abitati e che si trova a circa 40 miglia da Atlanta, avrebbe aperto il fuoco sulle vittime, al momento non si sa ancora cosa lo abbia spinto a tale gesto.

Dopo aver aperto il fuoco si è dato alla fuga. Fin dai primi momenti successivi alla sparatoria le autorità si sono messe in moto, lo sceriffo Reginald Scandrett ha offerto una ricompensa di 10mila dollari a chiunque avrebbe fornito informazioni utili per l’arresto del presunto killer.

L’uomo è stato definito armato e pericoloso, e lo sceriffo ha dato subito il via alla caccia all’uomo che si è poi conclusa con la morte di Andre Longmore.

Secondo le ultime informazioni tutte e quattro le vittime vivano nello stesso quartiere del presunto killer, ora le autorità dovranno cercare di capire cosa ha spinto l’uomo a compiere questi quattro omicidi.