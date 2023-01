“Ricoverata d’urgenza”, il spaventoso retroscena da Windsor: cosa è successo

By

Un membro della famiglia dei Windsor pare essere stata ricoverata d’urgenza. Ecco l’indiscrezione dei tabloid.

La famiglia reale di Londra sta vivendo dei momenti importanti sotto i riflettori per via di vari episodi che si sono abbattuti su di loro in questi mesi a seguito della morte della Regina Elisabetta II.

Dopo la scomparsa della Sovrana che ha regnato sul Regno Unito per ben 70 anni, il nuovo regnante Re Carlo III ha deciso di stabilire come data per la sua incoronazione il prossimo 6 maggio 2023.

Windsor, il retroscena sul ricovero urgente

Con lui, verrà anche incoronata Camilla Shand, moglie del Re unita in matrimonio nel 2005, ma di cui è stato sempre innamorato anche quando era sposato in primo matrimonio con Lady Diana.

Proprio per via dell’affetto che il popolo, ancora oggi ha nei confronti dell’ex principessa, la nuova Regina consorte non gode di ottima stima da parte dei suoi sudditi e le cose le ha complicate Harry.

Il secondogenito di Re Carlo III, nel suo libro autobiografico Spare, ha definito la sua matrigna come perfida per quello che ha fatto alla sua famiglia e per aver spiattellato in giro il motivo del suo litigio con William.

Sembra infatti, che Camilla, durante una cena con personalità importanti, avrebbe riferito ciò che accaduto tra i due fratelli e questo avrebbe mandato su di giri Harry che ha poi deciso di lasciare la famiglia reale.

Da qualche anno, infatti, Harry e sua moglie Meghan Markle, vivono lontano da Londra, a Montecito in California e nel corso di questi anni hanno anche detto delle parole non belle nei confronti di alcuni membri della famiglia reale.

Inizialmente, il tutto è iniziato con un’intervista shock da Oprah Winfrey che poi è proseguita negli ultimi tempi con un documentario su Netflix fino ad arrivare alle prime memorie del principe ribelle.

L’indiscrezione da parte del tabloid europeo

Sembra, infatti, che a seguito del successo del libro di suo marito, anche Meghan Markle, sia intenzionata a raccontare la sua versione dei fatti in una biografia che andrebbe a mirare sua cognata Kate Middleton.

Infatti, la causa dell’allontanamento di Harry da Londra e la lite con suo fratello William, sarebbe nata a seguito del comportamento di Kate nei confronti di sua moglie e viceversa, e per questo le due cognate non amano incontrarsi.

In particolar modo, sembra che i Windsor, siano preoccupati del fatto che Meghan, per ferire la principessa di Galles, sia pronta a raccontare la sua malattia e i suoi problemi alimentari.

Secondo un tabloid tedesco, Neue Post, la principessa Kate sarebbe stata ricoverata d’urgenza per via del suo peso che è sceso sotto i 47 kg e avrebbe fatto preoccupare tutti quanti a corte.

Al momento non si hanno notizie certe, ma pare che Meghan sia intenzionata a colpire proprio sua cognata e mettendo alla mercé di tutti i suoi problemi legati all’alimentazione che hanno causato anche momenti di sclero.

Non ci resta quindi, che attendere se effettivamente, la Markle pubblicherà le sue memorie, secondo alcune indiscrezioni, verso la fine dell’anno a 11 mesi di distanza da quelle di suo marito.